EE.UU. imputó a Raúl Castro por el derribo de dos aviones en 1996

FOTO DE ARCHIVO. Raúl Castro, expresidente de Cuba, observa una manifestación del Primero de Mayo en La Habana, Cuba

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó este miércoles al ex presidente de Cuba Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, donde murieron tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

"Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales", anunció el fiscal general, Todd Blanche, en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Miami.

La acusación se da en momento de máxima tensión en la relación entre Estados Unidos y Cuba, dado que nunca se apagó el rumor de una posible intervención en la isla. El temor es que a partir de esta imputación, Estados Unidos esté preparando el camino para hacer algo parecido a la invasión en Venezuela.

"Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano hayan sido acusados", celebró el fiscal norteameticano. En 1996, Raúl Castro era ministro de Defensa de su hermano y presidente Fidel Castro.

El cargo que le imputaron es por "conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio". Junto a él, también fueron imputados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. De ser declarados culpables, los acusados se podrían enfrentar a una pena máxima de muerte o cadena perpetua.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no aclararon cómo ejecutarían una operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario. Desde enero, Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla, elevado sus amenazas de "tomar el control" del país y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

Cuba tachó de "acción política, sin basamento jurídico" la acusación de EE.UU. contra Castro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación presentada en Estados Unidos contra su predecesor, Raúl Castro, es "una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar" el argumentario "para justificar el desatino de una agresión militar".

A su juicio, la "pretendida acusación" tan solo evidencia "la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo". "La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro", afirmó Díaz-Canel, quien calificó la decisión en EE.UU. de "ridículo intento de menoscabar su talla de héroe".

El Presidente afirmó que el Gobierno cubano actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones" del espacio aéreo de la isla por "connotados terroristas".