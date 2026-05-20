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Mundial 2026

Los 18 jugadores figuras que se pierden el Mundial 2026: la lista completa de ausencias

Para esta edición del certamen más importante de todos son varios los futbolistas de primer nivel que no podrán estar presentes.

20 de mayo, 2026 | 19.00

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser uno de los eventos deportivos más importantes de la historia por la cantidad de selecciones participantes y por la expectativa global que genera. Sin embargo, como ocurre en cada Copa del Mundo, varias figuras internacionales quedarán afuera antes del inicio del torneo, ya sea por lesiones de gravedad o porque sus selecciones no lograron clasificarse.

En las últimas semanas se confirmaron ausencias que impactan directamente en el espectáculo del campeonato. Futbolistas de primer nivel que brillan en Europa y son referentes en sus equipos nacionales deberán mirar el Mundial desde sus casas. Entre ellos aparecen campeones continentales, goleadores históricos y jóvenes estrellas que atraviesan el mejor momento de sus carreras.

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Los 18 jugadores más importantes que se pierden la Copa del Mundo

  • Gianluigi Donnarumma
    Selección: Italia
    Equipo: Manchester City
  • Victor Osimhen
    Selección: Nigeria
    Equipo: Galatasaray
  • Khvicha Kvaratskhelia
    Selección: Georgia
    Equipo: Paris Saint-Germain
  • Robert Lewandowski
    Selección: Polonia
    Equipo: FC Barcelona
  • Dominik Szoboszlai
    Selección: Hungría
    Equipo: Liverpool FC
  • Sandro Tonali
    Selección: Italia
    Equipo: Newcastle United
  • Alessandro Bastoni
    Selección: Italia
    Equipo: Inter de Milán
  • Jan Oblak
    Selección: Eslovenia
    Equipo: Atlético de Madrid
  • Dusan Vlahovic
    Selección: Serbia
    Equipo: Juventus
  • Leon Bailey
    Selección: Jamaica
    Equipo: Aston Villa
  • Rodrygo
    Selección: Brasil
    Equipo: Real Madrid
  • Éder Militão
    Selección: Brasil
    Equipo: Real Madrid
  • Xavi Simons
    Selección: Países Bajos
    Equipo: Tottenham Hotspur
  • Hugo Ekitiké
    Selección: Francia
    Equipo: Liverpool FC
  • Serge Gnabry
    Selección: Alemania
    Equipo: Bayern Múnich
  • Luis Malagón
    Selección: México
    Equipo: Club América
  • Juan Foyth
    Selección: Argentina
    Equipo: Villarreal CF
  • Takumi Minamino
    Selección: Japón
    Equipo: AS Monaco

Las bajas que más golpean en el Mundial 2026

En cuánto a las selecciones que no van, Khvicha Kvaratskhelia y Dominik Szoboszlai, referentes de Georgia y Hungría respectivamente, son dos grandes ausencias que se van a sentir. Otro caso resonante es el de Victor Osimhen. Nigeria no consiguió el boleto mundialista y el delantero africano, figura absoluta en Europa, perderá la posibilidad de disputar el torneo en el mejor momento de su carrera.

Kvaratskhelia se queda afuera.

Las lesiones también dejaron fuera a jugadores que estaban llamados a ser protagonistas. Rodrygo y Éder Militão sufrieron graves problemas físicos que les impedirán llegar a tiempo con Brasil. El delantero del Real Madrid padeció una lesión ligamentaria, mientras que Militão volvió a sufrir una rotura de ligamentos que frenó su recuperación. En la Selección Argentina, la ausencia de Juan Foyth también será significativa. El defensor del Villarreal sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles y quedó descartado para la competencia. Además, Xavi Simons, una de las grandes promesas del fútbol neerlandés, tampoco podrá estar debido a una lesión muscular de larga recuperación.

 

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