Los 18 jugadores figuras que se pierden el Mundial 2026: la lista completa de ausencias

Los jugadores que se quedan afuera.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser uno de los eventos deportivos más importantes de la historia por la cantidad de selecciones participantes y por la expectativa global que genera. Sin embargo, como ocurre en cada Copa del Mundo, varias figuras internacionales quedarán afuera antes del inicio del torneo, ya sea por lesiones de gravedad o porque sus selecciones no lograron clasificarse.

En las últimas semanas se confirmaron ausencias que impactan directamente en el espectáculo del campeonato. Futbolistas de primer nivel que brillan en Europa y son referentes en sus equipos nacionales deberán mirar el Mundial desde sus casas. Entre ellos aparecen campeones continentales, goleadores históricos y jóvenes estrellas que atraviesan el mejor momento de sus carreras.

Los 18 jugadores más importantes que se pierden la Copa del Mundo

Gianluigi Donnarumma

Selección: Italia

Equipo: Manchester City

Selección: Italia Equipo: Manchester City Victor Osimhen

Selección: Nigeria

Equipo: Galatasaray

Selección: Nigeria Equipo: Galatasaray Khvicha Kvaratskhelia

Selección: Georgia

Equipo: Paris Saint-Germain

Selección: Georgia Equipo: Paris Saint-Germain Robert Lewandowski

Selección: Polonia

Equipo: FC Barcelona

Selección: Polonia Equipo: FC Barcelona Dominik Szoboszlai

Selección: Hungría

Equipo: Liverpool FC

Selección: Hungría Equipo: Liverpool FC Sandro Tonali

Selección: Italia

Equipo: Newcastle United

Selección: Italia Equipo: Newcastle United Alessandro Bastoni

Selección: Italia

Equipo: Inter de Milán

Selección: Italia Equipo: Inter de Milán Jan Oblak

Selección: Eslovenia

Equipo: Atlético de Madrid

Selección: Eslovenia Equipo: Atlético de Madrid Dusan Vlahovic

Selección: Serbia

Equipo: Juventus

Selección: Serbia Equipo: Juventus Leon Bailey

Selección: Jamaica

Equipo: Aston Villa

Selección: Jamaica Equipo: Aston Villa Rodrygo

Selección: Brasil

Equipo: Real Madrid

Selección: Brasil Equipo: Real Madrid Éder Militão

Selección: Brasil

Equipo: Real Madrid

Selección: Brasil Equipo: Real Madrid Xavi Simons

Selección: Países Bajos

Equipo: Tottenham Hotspur

Selección: Países Bajos Equipo: Tottenham Hotspur Hugo Ekitiké

Selección: Francia

Equipo: Liverpool FC

Selección: Francia Equipo: Liverpool FC Serge Gnabry

Selección: Alemania

Equipo: Bayern Múnich

Selección: Alemania Equipo: Bayern Múnich Luis Malagón

Selección: México

Equipo: Club América

Selección: México Equipo: Club América Juan Foyth

Selección: Argentina

Equipo: Villarreal CF

Selección: Argentina Equipo: Villarreal CF Takumi Minamino

Selección: Japón

Equipo: AS Monaco

Las bajas que más golpean en el Mundial 2026

En cuánto a las selecciones que no van, Khvicha Kvaratskhelia y Dominik Szoboszlai, referentes de Georgia y Hungría respectivamente, son dos grandes ausencias que se van a sentir. Otro caso resonante es el de Victor Osimhen. Nigeria no consiguió el boleto mundialista y el delantero africano, figura absoluta en Europa, perderá la posibilidad de disputar el torneo en el mejor momento de su carrera.

Kvaratskhelia se queda afuera.

Las lesiones también dejaron fuera a jugadores que estaban llamados a ser protagonistas. Rodrygo y Éder Militão sufrieron graves problemas físicos que les impedirán llegar a tiempo con Brasil. El delantero del Real Madrid padeció una lesión ligamentaria, mientras que Militão volvió a sufrir una rotura de ligamentos que frenó su recuperación. En la Selección Argentina, la ausencia de Juan Foyth también será significativa. El defensor del Villarreal sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles y quedó descartado para la competencia. Además, Xavi Simons, una de las grandes promesas del fútbol neerlandés, tampoco podrá estar debido a una lesión muscular de larga recuperación.