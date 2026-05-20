Los 18 jugadores figuras que se pierden el Mundial 2026: la lista completa de ausencias

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser uno de los eventos deportivos más importantes de la historia por la cantidad de selecciones participantes y por la expectativa global que genera. Sin embargo, como ocurre en cada Copa del Mundo, varias figuras internacionales quedarán afuera antes del inicio del torneo, ya sea por lesiones de gravedad o porque sus selecciones no lograron clasificarse.
En las últimas semanas se confirmaron ausencias que impactan directamente en el espectáculo del campeonato. Futbolistas de primer nivel que brillan en Europa y son referentes en sus equipos nacionales deberán mirar el Mundial desde sus casas. Entre ellos aparecen campeones continentales, goleadores históricos y jóvenes estrellas que atraviesan el mejor momento de sus carreras.
Los 18 jugadores más importantes que se pierden la Copa del Mundo
- Gianluigi Donnarumma
Selección: Italia
Equipo: Manchester City
- Victor Osimhen
Selección: Nigeria
Equipo: Galatasaray
- Khvicha Kvaratskhelia
Selección: Georgia
Equipo: Paris Saint-Germain
- Robert Lewandowski
Selección: Polonia
Equipo: FC Barcelona
- Dominik Szoboszlai
Selección: Hungría
Equipo: Liverpool FC
- Sandro Tonali
Selección: Italia
Equipo: Newcastle United
- Alessandro Bastoni
Selección: Italia
Equipo: Inter de Milán
- Jan Oblak
Selección: Eslovenia
Equipo: Atlético de Madrid
- Dusan Vlahovic
Selección: Serbia
Equipo: Juventus
- Leon Bailey
Selección: Jamaica
Equipo: Aston Villa
- Rodrygo
Selección: Brasil
Equipo: Real Madrid
- Éder Militão
Selección: Brasil
Equipo: Real Madrid
- Xavi Simons
Selección: Países Bajos
Equipo: Tottenham Hotspur
- Hugo Ekitiké
Selección: Francia
Equipo: Liverpool FC
- Serge Gnabry
Selección: Alemania
Equipo: Bayern Múnich
- Luis Malagón
Selección: México
Equipo: Club América
- Juan Foyth
Selección: Argentina
Equipo: Villarreal CF
- Takumi Minamino
Selección: Japón
Equipo: AS Monaco
Las bajas que más golpean en el Mundial 2026
En cuánto a las selecciones que no van, Khvicha Kvaratskhelia y Dominik Szoboszlai, referentes de Georgia y Hungría respectivamente, son dos grandes ausencias que se van a sentir. Otro caso resonante es el de Victor Osimhen. Nigeria no consiguió el boleto mundialista y el delantero africano, figura absoluta en Europa, perderá la posibilidad de disputar el torneo en el mejor momento de su carrera.
Las lesiones también dejaron fuera a jugadores que estaban llamados a ser protagonistas. Rodrygo y Éder Militão sufrieron graves problemas físicos que les impedirán llegar a tiempo con Brasil. El delantero del Real Madrid padeció una lesión ligamentaria, mientras que Militão volvió a sufrir una rotura de ligamentos que frenó su recuperación. En la Selección Argentina, la ausencia de Juan Foyth también será significativa. El defensor del Villarreal sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles y quedó descartado para la competencia. Además, Xavi Simons, una de las grandes promesas del fútbol neerlandés, tampoco podrá estar debido a una lesión muscular de larga recuperación.