Se filtró quiénes volverán a Gran Hermano Generación Dorada.

Este miércoles 20 de mayo, dos exparticipantes de Gran Hermano Generación Dorada volverán a ser parte del reality. El repechaje alcanzará su clímax en la jornada de hoy, una que marcará un antes y un después para la casa más famosa del país.

Brian Sarmiento, Carla «Carlota» Bigiliani, Carmiña Masi, Danelik Galazan, Franco Poggio, Grecia Colmenares, Jenny Mavinga, Jessica "La Maciel", Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Lola "Lolo" Poggio, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei, Nicolás "Nick" Sícaro, Tomás "Tomy" Riguera y Yisela "Yipio" Pintos son los que accedieron a ser parte de este proceso, mientras que Daniela De Lucía; Andrea del Boca; "Divina Gloria"; Solange Abraham y Gabriel Lucero desistieron.

¿Quién vuelve a Gran Hermano Generación Dorada?

Las personas que retornen serán las dos más votadas por el público, aunque también habrá dos Golden Ticket que la producción entregará a otro par de exconcursantes.

Según la cuenta de X "GH Encuestas", las dos personas con mayor aprobación entre la gente son Carmiña y Yipio, algo que coincide con lo que muchos expertos pronosticaron con el correr de los días, sobre todo en lo que a la uruguaya respecta. Si bien la paraguaya causó gran impacto durante el tiempo que estuvo en carrera, su expulsión por un caso de racismo puede ser algo que pese en su contra. Detrás de ambas figuras internacionales están Danelik (9,3%), Lola (9%) y La Maciel (5,9%).

Por otra parte, en su consulta web, el perfil expone un contundente 47,4% de apoyo para Yipio, que recién es seguida con un 10,4% por La Maciel y completa el podio Lola con un 9,6% de los votos. La oriental asoma así como número fijo para reingresar, mientras que la duda recae en el segundo cupo.

Las encuestas dan a Yipio como clara favorita para volver.

¿Quiénes siguen en Gran Hermano?

Tras la salida de Danelik, quienes siguen en competencia son Catalina "Titi" Tcherkaski; Cinzia Francischiello; Eduardo Carrera; Emanuel Di Gioia; Franco Zunino; Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez; Juan "Juanicar" Caruso; Luana Fernández; Manuel "Manu" Ibero; Jennifer "Pincoya" Galvarini; Tamara Paganini y Yanina Zilli.