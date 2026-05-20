Visitar el Cabildo gratis el 25 de mayo: actividades especiales, horarios y qué ver con chicos

Cabildo de Buenos Aires.

Cada aniversario de la Revolución de Mayo convierte al casco histórico porteño en un escenario donde la historia deja de ser una materia escolar y vuelve a ocupar las calles. A 215 años de los acontecimientos de 1810, la Ciudad de Buenos Aires desplegará una agenda especial que buscará conectar tradición, memoria y entretenimiento.

El Museo Nacional del Cabildo será uno de los puntos más convocantes de las celebraciones. Entre uniformes de época, relatos históricos y actividades participativas, la propuesta busca recrear el clima que atravesó aquellos días decisivos para la construcción política argentina. Como ocurre en los últimos años, la entrada será libre y gratuita.

Qué actividades habrá gratis en el Cabildo el 25 de mayo

El lunes 25 de mayo el histórico edificio ubicado en Bolívar 65, en la Ciudad de Buenos Aires, abrirá sus puertas con una programación especial centrada en los hechos que dieron origen a la Revolución de Mayo.

Las actividades previstas incluyen:

Visitas guiadas gratuitas por el Museo Nacional del Cabildo.

Recreaciones históricas vinculadas a mayo de 1810.

Cambio de guardia con cuerpos militares vestidos con uniformes de época.

Charlas educativas sobre protagonistas y momentos clave de la Revolución.

Exhibiciones históricas especiales.

Cabildo de Buenos Aires.

El tradicional relevo militar aparece como uno de los momentos más esperados de la jornada. La escena remite a la Buenos Aires colonial y recupera el rol que tuvo el Regimiento de Patricios durante los días previos al Cabildo Abierto.

Qué hacer con chicos durante la Semana de Mayo

La programación no estará limitada al Cabildo. Durante varios días habrá actividades gratuitas orientadas a familias y niños, con propuestas que combinan aprendizaje y entretenimiento.

Entre las más destacadas aparecen:

Peña folklórica y feria gastronómica en Avenida de Mayo: durante el fin de semana largo habrá espectáculos en vivo, artesanías y comidas típicas argentinas.

durante el fin de semana largo habrá espectáculos en vivo, artesanías y comidas típicas argentinas. Circuitos guiados por el casco histórico porteño: entre el viernes 22 y el domingo 24 se realizarán recorridos gratuitos por iglesias históricas y edificios emblemáticos vinculados a la Revolución de Mayo.

entre el viernes 22 y el domingo 24 se realizarán recorridos gratuitos por iglesias históricas y edificios emblemáticos vinculados a la Revolución de Mayo. Fiesta Patria en Plaza de Mayo: el 25 de mayo volverán los shows musicales, ballets folklóricos, propuestas recreativas y espacios familiares.

el 25 de mayo volverán los shows musicales, ballets folklóricos, propuestas recreativas y espacios familiares. Feria regional en la Usina del Arte: los productores de distintas provincias presentarán productos típicos y experiencias gastronómicas.

La historia vuelve a salir a la calle

En los últimos años, las celebraciones patrias comenzaron a recuperar una lógica más participativa: menos acto protocolar y más experiencia cultural abierta. Museos, ferias y espacios públicos se transformaron en herramientas para acercar procesos históricos a nuevas generaciones.

La Revolución de Mayo ocupa un lugar central en esa narrativa colectiva. Más allá de las disputas históricas o las distintas lecturas políticas sobre 1810, la fecha sigue funcionando como uno de los momentos fundacionales más potentes del imaginario argentino.