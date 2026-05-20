Las misteriosas escalinatas de la calle Guido: por qué hay que visitarlas al menos una vez

En pleno barrio de Recoleta, las escalinatas de la calle Guido se convirtieron en uno de los rincones más fotografiados y curiosos de la Ciudad. Ubicadas en la exclusiva zona de La Isla, combinan arquitectura de inspiración parisina, miradores y calles adoquinadas que parecen sacadas de Europa.

La traza tiene una particularidad única: en dos de sus tramos deja de ser un pasaje tradicional y se transforma en pasarelas rodeadas de balaustradas, jardines y antiguos edificios residenciales. Este diseño responde al desnivel natural del terreno en una de las zonas más elevadas del suelo porteño.

Así son las misteriosas escalinatas de la calle Guido, un rincón escondido con aire europeo

Las escalinatas más conocidas se encuentran entre las calles Agote y Guido. Allí aparece una estructura central con descansos y miradores que ofrecen vistas al entorno del Cementerio de la Recoleta y a los inmuebles históricos de la zona.

El paisaje suma un atractivo especial. La Isla es uno de los sectores más elegantes de la Ciudad y concentra edificios, embajadas y pequeñas plazas arboladas. Según especialistas en patrimonio urbano, aún mantienen el espíritu afrancesado que marcó gran parte de la arquitectura porteña de comienzos del siglo XX.

Además, muy cerca se encuentran espacios como la Plaza Luis F. Leloir y la plazoleta Gelly y Obes, dos puntos ideales para continuar el recorrido a pie.

¿Por qué las escalinatas de la calle Guido se volvieron una visita obligada?

Las escalinatas de Guido ganaron popularidad por su estética clásica y por ofrecer un paisaje distinto al de las avenidas tradicionales de Buenos Aires. Las barandas de estilo europeo, los adoquines y los desniveles generan una postal poco habitual dentro de la Ciudad.

También forman parte de la llamada “ruta de las escaleras escondidas”, un circuito urbano que reúne otras calles porteñas que se transforman en escalinatas, como Copérnico, Arjonilla o Roberto M. Ortiz.

Por su valor arquitectónico y su ambiente tranquilo, el lugar se convirtió en una parada frecuente para turistas, fotógrafos y vecinos que buscan descubrir una faceta menos conocida de la capital argentina.

¿Cómo llegar a las misteriosas escalinatas de la calle Guido?

Ubicadas en el barrio de Recoleta, las misteriosas escalinatas conectan la calle Guido con la avenida Libertador, destacándose por su diseño europeo y su aire escondido entre edificios históricos. Para llegar, se puede tomar la línea H de subte hasta la estación Las Heras o distintas líneas de colectivo que circulan por la zona.

El acceso principal está sobre Guido al 1900, a pocos metros del cementerio de Recoleta y otros puntos turísticos emblemáticos de la Ciudad.