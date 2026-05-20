¿Cómo y qué se puede denunciar ante Defensa al Consumidor?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reiteró los canales disponibles para los consumidores que quieran realizar denuncias ante Defensa al Consumidor cuando una empresa incumple con la venta de un producto o la prestación de un servicio. El trámite es gratuito, no requiere abogado y puede iniciarse de manera online a través de la Ventanilla Única Federal.

Entre las situaciones más frecuentes aparecen productos defectuosos, garantías que no se respetan, cobros indebidos, demoras en entregas, incumplimientos contractuales o problemas con servicios de telefonía, internet, turismo y bancos. También se pueden denunciar casos de maltrato o publicidad engañosa.

¿Qué denuncias se pueden hacer en Defensa al Consumidor?

La Ley 24.240 contempla reclamos vinculados a bienes y servicios contratados para uso personal. Esto incluye compras de electrodomésticos, indumentaria, telefonía celular, servicios públicos, planes de salud privados, vehículos, turismo y plataformas digitales, entre otros.

Según la normativa, cualquier usuario puede denunciar aunque no sea titular del servicio. Por ejemplo, un inquilino puede reclamar por problemas con internet o telefonía aunque la cuenta esté a nombre del propietario.

Sin embargo, hay excepciones. No se admiten denuncias vinculadas a servicios prestados por profesionales universitarios matriculados, como médicos o abogados, salvo cuestiones relacionadas con publicidad. Tampoco se tramitan determinados conflictos con aerolíneas, como cancelaciones o pérdida de equipaje.

¿Cómo hacer una denuncia online ante Defensa al Consumidor?

Para iniciar un reclamo, el consumidor debe ingresar al sitio oficial de la Ventanilla Única Federal de Reclamos y completar un formulario con datos personales, información de la empresa denunciada y detalles del problema.

Además, se recomienda adjuntar documentación que respalde la denuncia, como facturas, tickets, contratos, capturas de pantalla o números de reclamo previos. Esa información será utilizada en una eventual audiencia de conciliación.

Una vez enviada la presentación, el caso es derivado al organismo correspondiente según la jurisdicción. Luego, el consumidor recibe un número de expediente y puede ser convocado a una audiencia para intentar llegar a un acuerdo con la empresa denunciada.