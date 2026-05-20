Autos de lujo, casa top en Pinamar y dólares: así vivía Espert antes de su derrumbe político

Nuevos datos complican a José Luis Espert en la causa que investiga la justicia federal de San Isidro por presunto lavado de dinero, delito del que Federico “Fred” Machado se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos pese a los confusos deseos de Javier Milei. Un Fondo Común de Inversión y un fideicomiso millonarios se suman a la lista de movimientos onerosos de la familia del ex diputado, que con un sueldo del Congreso y un monotributo categoría A pegó un salto exponencial en su nivel de vida.

El Destape ya había contado en exclusiva cómo “El Profe”, sólo en 2024 y 2025, ingresó alrededor de $ 225.000.000 a sus cuentas bancarias para poder hacer frente al galopante nivel de gastos, que en los últimos meses antes de la caída en desgracia del economista superaban los $ 15 millones mensuales sólo en consumos de tarjetas y transferencias. Lo hizo mediante distintos sistemas: depósitos por ventanilla y cajeros de autoservicio, transferencias de parte de personas de bajos recursos, sociedades fantasma.

Pero en la investigación que conducen el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez hay más. Mucho más.

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Tanto Espert como su esposa, María Mercedes “Mechi” González, y su hijastro, Manuel Iglesias, tienen sus cuentas y bienes embargados pese a los esfuerzos de la defensa por lograr que se levante la medida: incluso plantearon que se estaba condenando “a morir de hambre” al libertario y su familia. El fiscal y el juez rechazaron la solicitud con dos argumentos sólidos.

Según confiaron a este medio fuentes con acceso a la causa, por un lado, poco después de iniciada la pesquisa judicial, “el profe” retiró del banco 80.000 dólares cuyo destino se desconoce. Por el otro, en febrero de 2025 su esposa adhirió a un fideicomiso con el aporte de USD 55.501 en concepto de adelanto y sumó $ 50.893.221,38 en siete cuotas mensuales hasta fines septiembre, cuando el periodista Sebastián Lacunza reveló la transferencia de USD 200.000 por parte de Fred Machado que demolió la candidatura a primer diputado nacional de Espert junto con su vida de lujos. Unos meses antes, además, los Espert habían comprado dos autos de alta gama gastando casi $ 180 millones.

¿De dónde salieron USD 135.000 y $ 230.000.000 movidos por Espert y su esposa en menos de un año, que además superan ampliamente lo que hasta ahora se sabe que aportó Machado? Es lo que se pregunta la Justicia por estas horas.

Mucho lujo, poco ingreso

El 30 de agosto de 2024, José Luis Espert ingresó USD 59.000 en un Fondo Común de Inversión (FCI) en el BBVA. En septiembre, alimentó su inversión con otros USD 34.000. Al 30 de septiembre de 2025 el FCI ascendía a USD 101.600. De aquí Espert retiró 80.000 dólares cuando se percató de que la investigación judicial avanzaba.

Costa Dunas, al norte de Pinamar. El fideicomiso al que adhirió Mercedes González, esposa de José Luis Espert, con USD 55.501 en concepto de adelanto y $ 50.893.221,38 en siete cuotas.

El fideicomiso en el que María Mercedes González ingresó USD 55.501 y $ 50.893.221,38 entre febrero y septiembre de 2025 se llama Costa Dunas. Se trata de un exclusivo barrio privado que se está construyendo al norte de Pinamar, que proyecta contar con canchas de tenis, pádel, fútbol, vóley y básquet, un gimnasio, SUM y restaurante. Posee dos paradores playeros y prevé un proyecto forestal para “consolidar un ambiente armonioso” e incluye sectores de esparcimiento, pasarelas de madera y vaguadas naturales, entre otras características. Una casa de veraneo de altísima gama.

El auto de lujo Lexus de José Luis Espert, adquirido en 2024. Valor de $ 140.230.000.

A esto hay que sumarle el Lexus RL 350 0 KM que Espert adquirió el 3 de noviembre de 2024 por $ 140.230.000. El Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT también 0 KM, color blanco perlado, que Mechi González adquirió el 12 de diciembre de 2024 por $ 38.867.350 (el valor era de $ 40.913.000, pero le hicieron un “descuento especial” de $ 2.045.650 por pago contado). Y el Lexus 2020 valuado en $ 72.970.000 de Manuel Iglesias, hijo de González sin actividad laboral o empresarial registrada, que fue hallado en el allanamiento a la casa de Beccar (adquirida por Espert 5 días después del fin de la campaña financiada por Machado en USD 487.000) estacionado junto al Lexus 2024 de “el profe”.

Mercedes González, esposa de José Luis Espert, es monotributista categoría A y posee un Toyota Corolla adquirido en 2024. Valor de $ 33.020.000.

Una casa de veraneo en construcción en la más exclusiva zona de Pinamar, 3 autos de alta gama, 100.000 dólares ahorrados. En un año. Con consumos mensuales de $ 15.000.000. Con los $ 4.000.000 que cobraba Espert como diputado nacional, la facturación como monotributista A (el escalafón más bajo) de González (según un dictamen del fiscal facturó $ 5.946.314 en tres años, menos de lo que aportaba por mes para el fideicomiso Costa Dunas) y los nulos ingresos de Iglesias. Como en el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y su hermano Francisco Adorni, nada cierra.

Según un dictamen del fiscal, Mercedes González facturó $ 5.946.314 en tres años.

Manuel Iglesias, hijastro de José Luis Espert, no poseía inscripción en AFIP ni ingresos declarados pero sí un vehículo cuyo valor, a la fecha de adquisición, fue de $ 72.970.000.

Los hilos que conectan a Adorni, Espert y $Libra

Dato de color (o no tanto) que muy pocos recuerdan: Manuel Adorni, que recientemente le dijo al empresario Alejandro Fantino que había ingresado a la política en 2023 cuando Karina Milei le pidió ser vocero presidencial, fue precandidato a jefe de Gobierno porteño en 2019 por la fuerza que llevaba a Espert como candidato a presidente.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no habilitó su ingreso en la lista “Ola Celeste” en reemplazo de Honoria Mónica Pía Del Vecchio (esposa de Carlos Maslatón), que se bajó a último momento en julio de 2019. De esa fallida experiencia quedaron una declaración al portal Infobae que presenta a Adorni como precandidato a jefe de Gobierno, y una foto junto a la escasa concurrencia que acompañó el lanzamiento de la fórmula José Luis Espert-Luis Rosales.

José Luis Espert en 2019. En la foto de campaña aparece, detrás, Manuel Adorni como precandidato a Jefe de Gobierno.

Un dato final que puede impactar en la causa que más inquieta a los hermanos Milei, la estafa $Libra. La esposa de Espert ingresó al fideicomiso Costa Dunas con USD 55.501 el 18 de febrero de 2025, cuatro días después de que Javier Milei publicó el tuit que lanzó $Libra. En esta investigación, como reveló El Destape, también surgió que María Pía Novelli le realizó tres giros de dinero a José Luis Espert. Lo cual se suma al lanzamiento de la $Libra V2 desde la cuenta en X del entonces presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados (que denunció un supuesto hackeo aún no aclarado por la Justicia), y al sugestivo ingreso a la Casa Rosada, a la misma hora y por la misma puerta, de Espert junto a los arquitectos de la estafa Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy el 30 de enero de 2025, fecha en que todo indica que se cerró el acuerdo entre Milei y Davis.

Fragmento de una publicación periodística de Infobae donde se menciona a Manuel Adorni como precandidato a Jefe de Gobierno de José Luis Espert en 2019.

Como dice un viejo adagio periodístico, que parafrasea a James Bond en la novela Goldfinger: "Una vez es casualidad, dos veces es coincidencia, tres veces es una prueba". Espert acumula “cuatro veces” que lo conectan a Libra.