Chau anuncios: el truco poco conocido de Google para tener YouTube Premium gratis

Fuente: WIRED.

Google renovó su estrategia de servicios integrando YouTube Premium Lite sin costo adicional en su plan de almacenamiento más completo, denominado AI Pro. Por 20 dólares al mes, los usuarios obtienen 5 TB de almacenamiento en la nube más una suscripción a YouTube Premium Lite. El anuncio se hizo oficial durante el Google I/O 2026 y el beneficio ya está disponible en varios países, incluyendo Argentina.

Qué incluye Google AI Pro y por qué es conveniente

El plan Google AI Pro no es solo almacenamiento: es un paquete que agrupa varios servicios. Incluye 5 TB de almacenamiento en Google Drive, Gmail y Google Photos, funciones avanzadas de Gemini e inteligencia artificial, YouTube Premium Lite gratis y descuentos sobre la suscripción completa de YouTube Premium.

Para ponerlo en perspectiva: YouTube Premium completo cuesta por separado alrededor de USD 13,99 por mes en Argentina. Si ya usás Google One para almacenamiento o Gemini para productividad, sumar YouTube Premium Lite sin costo adicional dentro del mismo plan es una ventaja concreta.

Qué hace YouTube Premium Lite y qué no hace

La diferencia entre Premium Lite y Premium completo es importante conocerla antes de suscribirse. YouTube Premium Lite elimina los anuncios en la mayoría de los videos de creadores de contenido y permite la reproducción en segundo plano y la descarga de videos. Sin embargo, los videos musicales, conciertos, canciones y contenido con música con derechos de autor pueden seguir teniendo anuncios y no estarán disponibles sin conexión ni en segundo plano. Canva

En resumen: si usás YouTube principalmente para ver videos de creadores, tutoriales, documentales o entretenimiento general, Premium Lite cubre casi todo sin anuncios. Si sos usuario intensivo de YouTube Music o videos musicales, el Premium completo sigue siendo la mejor opción —y Google AI Ultra lo incluye por USD 100 al mes—.

Cómo activarlo

El beneficio se activa automáticamente para los suscriptores elegibles. YouTube Premium Lite se activa de forma automática si el usuario es miembro elegible de Google AI Pro en plan individual mensual, anual o a través de terceros. Esto incluye los planes Google One de 5 TB y 10 TB. Para verificar si ya está activo en tu cuenta: ingresá a one.google.com, revisá los beneficios de tu plan y buscá la sección de YouTube. Si todavía no aparece, podés activarlo manualmente desde el mismo panel.

Un dato a tener en cuenta: el beneficio de YouTube Premium Lite no se puede compartir en familia ni combinar con otras promociones o períodos de prueba activos. Si estás en un período de prueba de Google AI Pro, el beneficio se agrega automáticamente una vez que la prueba concluye y la suscripción se convierte en paga.

La oferta para nuevos suscriptores en 2026

Si todavía no tenés Google AI Pro, hay una promoción vigente. Google lanzó una oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores de 2026: el plan AI Pro anual está disponible a USD 99,99 el primer año, frente al precio regular de USD 199,99. Eso representa un 50% de descuento sobre el precio habitual para quienes se suscriban por primera vez.