El costo de la construcción subió por encima de la inflación en abril

El costo de la construcción volvió a registrar un incremento en abril. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) aumentó 3,1% respecto de marzo en el Gran Buenos Aires. De esta manera, el indicador acumuló una suba de 30,2% en los últimos 12 meses, en un contexto marcado por actualizaciones salariales y aumentos en servicios públicos que impactan directamente en la actividad.

El organismo señaló que uno de los factores centrales de la suba fue la actualización salarial acordada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). El convenio, firmado el 31 de marzo y homologado el 7 de abril, estableció incrementos para las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, además de una asignación extraordinaria no remunerativa.

Según detalló el informe, el aumento de los salarios también tuvo impacto sobre el capítulo de gastos generales, debido a que dentro de ese apartado se encuentra incluido el ítem "sereno", alcanzado por la misma actualización. Por otra parte, el capítulo de gastos generales incorporó las nuevas tarifas eléctricas aprobadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales implementadas este año.

Además, el índice reflejó actualizaciones en los costos de agua, cloacas y conexiones de gas autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas y por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El informe del Indec indicó que el capítulo Mano de Obra registró una variación mensual de 3,1%. Ese resultado fue consecuencia de una suba de 2,6% en la mano de obra asalariada y de un incremento de 6% en los subcontratos de mano de obra.

Para la elaboración del indicador, el organismo toma como referencia un modelo de obra civil de arquitectura en el que algunas tareas son realizadas por personal propio de las constructoras y otras mediante empresas contratistas. En ese esquema, los trabajos de albañilería y hormigón armado son ejecutados por empleados de la empresa constructora, mientras que actividades como yesería, pintura e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas suelen ser subcontratadas. Los datos relevados corresponden a obras ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense que forman parte de la cobertura geográfica del índice.

Los rubros que más aumentaron en abril

El análisis por ítem de obra mostró que los mayores incrementos mensuales se registraron en tareas vinculadas a terminaciones e instalaciones.

Los aumentos más importantes fueron:

Yesería: 5,6%

Pintura: 4,9%

Instalación eléctrica: 4,6%

Carpintería de madera: 3,9%

Instalación sanitaria y contraincendios: 3,9%

En tanto, los rubros que tuvieron menores variaciones fueron:

Movimiento de tierra: 2,8%

Albañilería: 2,7%

Estructura: 2,7%

Carpintería metálica y herrería: 2,4%

Por su parte, el único ítem que registró una caída fue Ascensores, con una baja de 0,9% respecto de marzo.

Con información de Noticias Argentinas