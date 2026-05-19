Brilló en La sociedad de la nieve y ahora vuelve a Netflix con una apuesta distópica, ¿de qué se trata?

Tras el fenómeno global de La sociedad de la nieve, el actor uruguayo Enzo Vogrincic vuelve a Netflix con una ambiciosa serie de ciencia ficción y tono distópico que ya genera expectativa en América Latina. El oriental, que alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Numa Turcatti en la película basada en la tragedia de los Andes, encabezará ahora la producción El futuro es nuestro.

La nueva apuesta de la plataforma está inspirada en la novela The World Jones Made, del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, autor de obras que dieron origen a películas como Blade Runner y Minority Report. La producción tendrá ocho episodios y contará con un elenco latinoamericano integrado también por Delfina Chaves, Emiliano Zurita y Marco Antonio Caponi.

El ascenso de Enzo Vogrincic

La carrera de Enzo Vogrincic tuvo un salto internacional tras el estreno de La sociedad de la nieve, una de las producciones más vistas de Netflix durante 2024. Su interpretación de Numa Turcatti fue uno de los aspectos más destacados del film y lo posicionó como una de las nuevas figuras del cine latinoamericano.

"Nunca supe si realmente pude retratar a Numa. Era una persona compleja, difícil de descubrir. Sus amigos me decían que era el mejor amigo que habían tenido y eso te genera una responsabilidad enorme", confesó el joven artista de 33 años. Ahora, el actor cambia completamente de registro con una historia futurista ambientada en el año 2047. La producción mostrará un escenario atravesado por el colapso ecológico, conflictos políticos y una fuerte crisis social en Sudamérica.

¿De qué se trata El Futuro es nuestro?

La trama de El futuro es nuestro se desarrolla en un continente gobernado por FedSur, una coalición sudamericana que impone medidas extremas para enfrentar la escasez de recursos y la violencia. En ese contexto aparece Jonás Flores, un misterioso predicador capaz de anticipar el futuro a través de internet.

El personaje interpretado por Enzo Vogrincic se convertirá en el centro de una revolución política y espiritual que desafiará el orden establecido. Mientras tanto, un policía intentará detenerlo antes de que el continente quede bajo un nuevo régimen. Netflix definió a la serie como una de sus producciones latinoamericanas más ambiciosas de los próximos años y prevé estrenarla entre 2026 y 2027.

Ficha técnica de El futuro es nuestro