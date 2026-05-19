Flávio Bolsonaro cada vez más complicado en Brasil: otro audio y una visita al banquero detenido

El hijo del ex presidente de Brasil y actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro confirmó haber visitado al empresario Daniel Vorcaro en su casa, mientras cumplía prisión preventiva por estafa al Estado brasileño. Su proyección electoral se complica día a día con cada revelación en el escándalo que desató la prensa local la semana pasada. Por ejemplo, este martes el portal de noticias The Intercept filtró otro audio, esta vez del actor Mario Frias, ex funcionario de Jair Bolsonaro y amigo de la familia, en el que le agradecía al banquero por haber aportado dinero para la filmación de una película sobre el ex mandatario con fecha de estreno para este año. Según dijo el propio Flávio ante periodistas, la visita fue "para poner un punto final" al trabajo hecho alrededor de la película.

El escándalo entre Bolsonaro hijo y Vorcaro explotó la semana pasada, sacudió el real brasileño, dejó en jaque a la candidatura presidencial de Flávio y habilitó un pedido de investigación en su contra de la bancada del PT en el Congreso federal. El cimbronazo político fue tal que el candidato derechista tuvo que salir a reconocer que le pidió financiamiento al banquero, aunque negó haber cometido "irregularidades". Bolsonaro Jr describió el escándalo como una "narrativa falsa" del oficialismo en su contra.

"Me reuní con él después de aquel incidente, cuando comenzó a usar vigilancia electrónica, porque no podía salir de la ciudad de San Pablo. Fui a verlo para poner fin a esta historia, para decirle que si me hubiera advertido que la situación era tan grave, habría buscado otro inversionista hace mucho tiempo", afirmó el senador este martes, en una conferencia de prensa tras una reunión en la sede del Partido Liberal en Brasilia.

"En mayo de 2025 fue la última vez que él honró los pagos. Mientras tanto, dado que las personas involucradas en esta película no recibían ningún beneficio, acudí a él para exigirle una respuesta. A finales de 2025, se produjo ese audio que todos ustedes escucharon, donde pedí aclaraciones sobre la decisión final, sobre lo que iba a suceder, porque existía un gran riesgo de que la película fuera cancelada. Al día siguiente fue arrestado. En ese momento, vimos que se había producido un punto de inflexión, comprendimos que la situación era más grave", agregó Flávio en sus declaraciones.

Cuando fue detenido Daniel Vorcaro y cuáles son sus vínculos con la familia Bolsonaro

Daniel Vorcaro fue detenido por primera vez la noche del 17 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Aeropuerto Internacional de Guarulhos, tras haber sido acusado de querer escapar del país mientras se lo investigaba por fraude al Fondo de Garantía de Crédito (FGC), la entidad carioca que protege a los depositantes e inversores frente a la quiebra, intervención o liquidación de una institución financiera. Sin embargo, el 29 de ese mismo mes la Justicia le fijó libertad condicional, bajo estrictas prohibiciones: se le colocó una tobillera electrónica, se le prohibió mantener contacto con otros investigados y no pudo salir del municipio donde reside. Las autoridades además le retiraron su pasaporte y le suspendieron la posibilidad de realizar actividades financieras mientras avanza la investigación.

El medio The Intercept publicó la semana pasada una serie de chats que muestran cómo Vorcaro se comprometió a financiar una película biográfica sobre Jair Bolsonaro mientras Flavio le prometía acompañamiento por "siempre". En los mismos días en que ellos tenían esta conversación, se supo que Vorcaro estafó al FGC y quiso escapar de la justicia. En los mensajes revelados por el sitio brasileño, aparece una negociación por 24 millones de dólares para financiar la realización del largometraje. Del total, el medio citado constató que Bolsonaro recibió entre febrero y mayo del 2025 al menos 10,6 millones de dólares, distribuidos en seis transacciones.

Otro de los hallazgos de la investigación, es que no solo salpica a Flavio Bolsonaro sino que también hubo participación de otros intermediarios, entre los que están su hermano y ex diputado federal, Eduardo Bolsonaro y del diputado y ex secretario de Cultura de Jair Bolsonaro, Mario Frias.