Boleto gratuito para jubilados y pensionados: de cuánto es límite para viajar gratis.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece a a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad la posibilidad de viajar gratis en las líneas de subte, todos los días y horarios. Se trata de un boleto gratuito cuyo trámite debe de realizarse a través de la plataforma TAD. Una vez obtenido, se gestiona de manera online y funciona a través de BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad.

Cuántos viajes gratis habilita el boleto de jubilados, pensionados y retirados

El boleto de jubilados, pensionados y retirados para viajar en subte de manera gratuita no cuenta con límite. Quienes cumplan con los requisito, cuentan con un pase que permite viajar todos los días, a cualquier hora, de manera ilimitada en las líneas de la ciudad.

Jubilados, pensionados y retirados que vivan en la ciudad pueden viajar gratis en subte.

Cuáles son los requisito para el boleto gratuito y cómo sacarlo

El boleto gratuito de subte está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno porteño. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:

Tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Percibir ingresos que no superen las 2,5 jubilaciones mínimas.

El trámite se realiza de manera completamente online a través de la plataforma TAD, utilizando el usuario y contraseña de la cuenta miBA. Para solicitarlo, los interesados deberán ingresar a la sección “Movilidad Porteña”, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida, entre ella la certificación negativa de ANSES, el recibo de haber jubilatorio o PUAM y, en caso de corresponder, comprobantes de ingresos adicionales. Además, se debe completar una declaración jurada de ingresos y enviar la solicitud para su evaluación.

No es necesario asistir a ninguna oficina presencial. Con la documentación presentada correctamente y el trámite aprobado, los beneficiarios podrán utilizar el pase cada vez que necesiten trasladarse en la red de subtes porteña. Una vez aprobada la gestión, el pase permite viajar sin costo en todas las líneas de subte de la Ciudad.