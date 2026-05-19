Trump firma decreto para prevenir actividades financieras ilícitas en EEUU, según la Casa Blanca

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el ‌martes un ‌decreto destinado a prevenir las actividades ilícitas en el sistema financiero estadounidense, informó la Casa Blanca.

La orden de Trump instruye al secretario del Tesoro ​de Estados ⁠Unidos a emitir un aviso formal ‌a las instituciones ⁠financieras en el ⁠que se identifiquen señales de alerta y patrones de actividad sospechosa relacionados ⁠con la evasión de ​impuestos sobre las ‌nóminas, el ocultamiento ‌de la verdadera titularidad de ⁠las cuentas y la trata de personas con fines de explotación laboral, entre otros.

El ​decreto ‌también ordena al secretario del Tesoro que proponga cambios en la normativa de la Ley de Secreto ⁠Bancario para reforzar los requisitos de diligencia debida con respecto a los clientes y la autoridad para obtener información adicional cuando sea necesario, informó la Casa ‌Blanca en un comunicado.

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Trump también firmó el martes un decreto para agilizar la normativa y promover la colaboración entre las empresas ‌de tecnología financiera, las instituciones financieras reguladas a nivel federal y ‌los reguladores ⁠financieros federales, según la Casa Blanca.

Con información de Reuters