Chau Palacios: Las ausencias de peso en los concentrados de Boca para recibir a Cruzeiro

El plantel tendrá cuatro bajas de gran calidad para enfrentar al club de Brasil.

La previa expone que es uno de los partidos más importantes que Boca tiene dentro del calendario antes de que se produzca el parate por la presencia del Mundial. Se encuentra obligado a ganarle a Cruzeiro para mantener viva la esperanza de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque en la previa se desprende que dos figuras de gran importancia quedaron afuera.

A las bajas de Santiago Ascacbiar, que fue expulsado frente a Barcelona de Ecuador por pegarle una patada en la cabeza al rival, y la lesión de Adam Bareiro, se le deben sumar dos nombres que pueden aportar algo distinto en el campo de juego. El primero en quedar desafectado es Edison Cavani, que estuvo entrenando a la par de sus compañeros, pero el cuerpo médico como también el técnico consideraron que no está en condiciones de sumar minutos oficiales.

Por otro lado, se debe sumar a Carlos Palacios que se encuentra totalmente recuperado de la operación en la rodilla derecha producto de una sinovitis crónica. Sin embargo, la respuesta que se desprende en este caso es que ambos jugadores no están a punto desde lo físico y mucho menos en lo futbolístico. Es por ello que mandarlos a la cancha en un partido de gran intensidad podría generar que regresen con molestias musculares que se traduzcan en desgarros.

Los tres cambios que Úbeda piensa

De acuerdo con lo visto en los ensayos formales de fútbol, se puede entender que Claudio Úbeda planea realizar tres modificaciones en el once de Boca frente a Cruzeiro. En el ataque, se va a registrar el ingreso de Milton Giménez para armar dupla con Miguel Merentiel. Mientras que Tomás Belmonte será el encargado de reemplazar a Santiago Ascacibar, que se encuentra suspendido.

La tercera variante es producto del flojo nivel que Marcelo Weidgandt está demostrando en el lateral derecho y que no terminó de convencer a los integrantes del cuerpo técnico. Es por ello que se considera que Malcom Braida retroceda unos metros en el campo y quede posicionado en la zona de la defensa. Aunque su presencia será pensada para darle un arma más al ataque.

Boca necesita una mano

Por otro lado, se desprende de que Boca debe estar atento a lo que suceda con Barcelona de Ecuadro frente a Universidad Católica. Si bien, los dirigidos por Claudio Úbeda necesitan de la victoria para conseguir tranquilidad, un empate del equipo que tiene a Darío Bendetto puede darle más aire de lo esperado y hasta dejarlo casi adentro de los octavos de final.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro

Leandro Brey: Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Horario Boca Juniors y Cruzeiro

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas