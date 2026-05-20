Quién es Ulises Giménez, el juvenil de River que se perfila para ser titular por Copa Sudamericana

Quién es Ulises Giménez, el juvenil de River que se perfila para ser titular este miércoles por Copa Sudamericana.

River Plate enfrentará este miércoles a partir de las 21:30 horas a Red Bull Bragantino en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El 'Millonario' buscará asegurar su clasificación directa a los octavos de final del certamen continental con un triunfo, aunque el entrenador Eduardo Coudet planifique una formación titular para este partido llena de variantes; la razón de esta decisión es que el próximo domingo también disputará la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba, un enfrentamiento clave para coronarse otra vez campeón del fútbol argentino y obtener un cupo a la Libertadores del próximo año.

En este panorama, el 'Chacho' le dará la posibilidad de ir de arranque a varios futbolistas que no suelen sumar minutos. Entre ellos se encuentra el juvenil Ulises Giménez quien, ante la lesión de Gonzalo Montiel y con el objetivo de darle descanso a Fabricio Bustos para el cruce contra el 'Pirata', ocupará el lateral derecho desde el inicio frente al conjunto brasileño.

Quién es Ulises Giménez, el juvenil de River que será titular por Sudamericana

Ulises Giménez nació el 1 de enero de 2006 en José C. Paz, localidad de la provincia de Buenos Aires. Hizo inferiores en River Plate y tuvo buenos rendimientos, al punto que en 2022 (con apenas 16 años) fue invitado por el entonces entrenador Martín Demichelis a una práctica con el primer equipo. Incluso iba a ser parte de la pretemporada que el plantel realizó en Orlando, Florida, pero se bajó a último momento por no poder completar el trámite de su visa. A principios de 2023, firmó su primer contrato profesional con el club hasta diciembre de 2025.

En octubre de ese año fue citado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub-17 que tuvo lugar en Indonesia: junto a compañeros como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, la 'Albiceleste' alcanzó el cuarto lugar tras caer ante Alemania en semifinales. En 2024 fue cedido por un año a Defensa y Justicia, aunque una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha truncó su experiencia en el 'Halcón'. Su debut en Primera se produjo el 19 de marzo de 2025 por la primera ronda de la Copa Argentina (victoria por 2 a 0 ante Ciudad Bolívar), cuando el entonces DT Marcelo Gallardo decidió llevarlo al banco de suplentes y hacerlo ingresar en los últimos minutos del encuentro.

Desde entonces, Giménez integró la convocatoria apenas una vez más en todo 2025, y continuó desarrollándose en la Reserva del 'Millonario'. Con la llegada de Coudet comenzó nuevamente a meterse entre los citados para el torneo local, pero siempre como suplente; la repentina lesión de Montiel le abrió un lugar ante Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final del Apertura, partido en el que incluso llegó a jugar los últimos 15 minutos en reemplazo de Fabricio Bustos.

Giménez tiene contrato con el 'Millonario' hasta 2028.

La posible formación de River vs. Bragantino, con la presencia del juvenil Ulises Giménez

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Cuándo juegan River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el conjunto brasileño tendrá lugar este miércoles 20 de mayo desde las 21.30 en el Estadio Monumental. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro de este cotejo que será clave para los dirigidos por Coudet que, de ganar, pueden clasificar a octavos de final a falta de una fecha para el final de la fase de grupos. La transmisión del encuentro estará a cargo de la pantalla de DSports de manera exclusiva para Argentina.