Por qué comemos pastelitos el 25 de mayo: la historia detrás de esta particular tradición

Por qué comemos pastelitos el 25 de mayo: origen, la historia detrás y cómo hacerlos. Foto: Chango

Ya sea el 25 de mayo o el 9 de julio, es difícil imaginar un festejo patrio sin la presencia de los pastelitos de membrillo y batata. Esta factura criolla, muchas veces acompañada por una taza de chocolate caliente o unos mates, se convirtió en una de las grandes protagonistas de desayunos y meriendas durante las fechas históricas.

Aunque hoy parecen ser simplemente una costumbre más dentro de las celebraciones patrias, la realidad es que los pastelitos tienen una historia que se remonta a los primeros años de la Argentina. Su vínculo con el 25 de mayo nació hace más de dos siglos y quedó tan arraigado en la cultura popular que todavía se mantiene intacto.

Es tradición comer pastelitos durante los festejos del 25 de mayo. Foto: Fernando de la Orden

La historia de los pastelitos: por qué se comen el 25 de mayo

La historia de los pastelitos se remonta a una costumbre que nació hace más de dos siglos. La tradición cuenta que durante los festejos de mayo de 1810 algunas mujeres recorrían las calles llevando canastas sobre sus cabezas repletas de pastelitos para vender entre quienes participaban de las celebraciones.

En aquella época, al igual que hoy en día, los vendedores ambulantes anunciaban sus productos con pregones, frases repetidas en voz alta para llamar la atención de la gente. En este sentido, uno quedó grabado en la historia: "¡Pastelitos calientes que queman los dientes!".

Con el paso de los años, esa imagen de las vendedoras caminando por las calles se volvió una postal típica de la época colonial y comenzó a formar parte de los relatos históricos y las representaciones escolares. Por eso, cada vez que llegan las fechas patrias, los pastelitos reaparecen como una manera de recordar aquellas escenas y mantener viva una tradición que atravesó generaciones enteras.

Cómo hacer pastelitos caseros

Ingredientes

24 tapas de hojaldre para pastelitos o empanadas

250 gramos de dulce de membrillo o batata

Agua (cantidad necesaria)

Azúcar (cantidad necesaria)

Aceite o grasa para freír

Granas de colores o azúcar impalpable para decorar (opcional)

Preparación