Patricia Bullrich apuró de nuevo a Adorni y adelantó su propia Declaración Jurada

Patricia Bullrich vuelve a tensionar al Gobierno por la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni. Decidió presentar de forma adelantada su declaración jurada de bienes pese a que el plazo vence el 31 de este mes. También hicieron lo propio legisladores que le responden como el diputado Damián Arabia.

La información fue confirmada por El Destape de fuentes parlamentarias y del propio equipo parlamentario que se referencia en la jefa de bloque oficialista en el Senado. “Decidimos actuar de esta manera. Si bien tenemos tiempo hasta fin de mes y seguramente se prórroga, el mensaje es claro”, señalaron desde el entorno de la exministra. La presentación forma parte del reclamo inicial que realizó Bullrich hace dos semanas y que sacudió toda la estructura del Gobierno. Exigió que Adorni presente su DDJJ para que termine la saga de novedades y escándalos que rodean al jefe de gabinete. El Presidente cerró la discusión pública prometiendo que sucedería “en los próximos días” pero, dos semanas después, los papeles siguen sin presentarse.

Desde el entorno de Adorni aseguraron que presentará los documentos ante la Oficina Anticorrupción antes del inicio del Mundial. Si bien parecía que existía una tregua ante el conflicto desatado por este tema, no fue así. La exministra insistió por lo bajo la última semana para que el jefe de gabinete pusiera fecha de su próximo informe en el Senado. Ella se lo solicitó cara a cara a Adorni sin recibir una respuesta precisa. Fue otra de las herramientas de presión que encontró para que el JGM cumpla y presente el detalle de sus bienes.

En el bullrichismo esperan ansiosos el próximo encuentro que se de entre la senadora y Adorni. La fecha estimada es el próximo martes cuando se reúnan ambos en ocasión de la mesa política en Casa Rosada. Corrida de la reunión de gabinete del lunes después de los festejos institucionales por el 25 de Mayo, en su despacho interpretan que ese encuentro no le corresponde porque “ya no es más ministra”. En el último encuentro de estas características Bullrich insistió ante Adorni pese a la cerrada defensa que Javier Milei hizo de su vocero.