Efecto de la recesión: crecen las compras por courier pese a la menor importación producto de la recesión

El Gobierno celebró en abril un nuevo superávit comercial récord impulsado por el crecimiento de las exportaciones energéticas y agroindustriales. Sin embargo, detrás del saldo positivo aparecen señales que empiezan a encender alertas en distintos sectores productivos por el avance de las importaciones y, particularmente, por el crecimiento explosivo de las compras externas realizadas mediante servicios postales y courier, un fenómeno directamente vinculado con la flexibilización comercial y la reducción de controles impulsadas por el gobierno de Milei.

Según los datos del intercambio comercial difundidos por el INDEC, las exportaciones alcanzaron en abril un récord histórico de 8.914 millones de dólares, con una suba interanual de 33,6 por ciento. El incremento estuvo explicado tanto por una mejora en las cantidades exportadas, que crecieron 20,6 por ciento, como por el aumento de precios internacionales, que avanzaron 10,8 por ciento.

En paralelo, las importaciones totalizaron 6.204 millones de dólares y mostraron una caída interanual de 4 por ciento. El resultado final fue un superávit comercial de 2.711 millones de dólares, el más alto para un mes de abril y el vigésimo noveno saldo positivo consecutivo. “El intercambio comercial aumentó 15,1 por ciento en relación con igual mes del año anterior, y totalizó un monto de 15.118 millones de dólares”, señaló el organismo estadístico. El informe agregó además que “la balanza comercial registró un superávit histórico de 2.711 millones”.

El grueso del crecimiento exportador se concentró en sectores primarios, energía y manufacturas ligadas a recursos naturales, mientras que el consumo interno y parte de la actividad industrial continúan afectados por la caída de la demanda doméstica.

Uno de los rubros que más creció fue el de combustibles y energía. Las exportaciones del sector alcanzaron un valor histórico de 1.554 millones de dólares, con una suba interanual de 85,9 por ciento. El informe del INDEC precisó que “este desempeño estuvo impulsado principalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes”.

También avanzaron con fuerza las manufacturas de origen industrial, que crecieron 43,3 por ciento interanual, impulsadas por mayores ventas de metales preciosos, productos químicos y material de transporte terrestre. Las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 14,1 por ciento, mientras que los productos primarios mostraron una mejora de 25 por ciento.

Pero mientras el Gobierno destaca el superávit, los datos sobre importaciones muestran otro fenómeno que comienza a expandirse con rapidez. El rubro “Resto”, que incluye bienes ingresados mediante servicios postales internacionales y courier, registró un crecimiento interanual de 126,2 por ciento y se convirtió en el segmento importador de mayor expansión relativa.

El avance de las compras puerta a puerta aparece directamente asociado a la flexibilización de las restricciones para importar productos de consumo final y al abaratamiento relativo de determinados bienes del exterior en un contexto de atraso cambiario. En distintos sectores industriales ya observan con preocupación cómo crece el ingreso de mercadería importada destinada al consumo minorista, especialmente en electrónica, indumentaria, pequeños electrodomésticos y productos tecnológicos. Aunque en términos absolutos el peso del courier todavía resulta menor respecto del total importado, la velocidad de crecimiento marca un cambio en la dinámica del comercio exterior y anticipa un escenario de mayor presión competitiva para fabricantes locales.