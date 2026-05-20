Ecuador encuentra doce iguanas marinas de Galápagos en un aeropuerto

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Ecuador amplía la zona marina protegida en torno a las islas Galápagos

​Una docena de pequeñas iguanas marinas de una especie endémica de las ‌islas ecuatorianas de ‌Galápagos fueron encontradas, con las patas atadas, en poder de tres tailandeses en un aeropuerto del país andino, dijo el miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía.

Durante controles rutinarios en el aeropuerto internacional de Guayaquil, ​la policía ⁠encontró la noche del martes a ‌los animales en el equipaje de ⁠mano de los extranjeros, ⁠quienes fueron aprehendidos en flagrancia para una investigación sobre un presunto tráfico de iguanas marinas ⁠desde el archipiélago.

Los animales, que fueron ​sacados desde las Islas ‌Galápagos hacia Guayaquil, están bajo ‌custodia del Ministerio de Ambiente para ⁠su evaluación.

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"Fue identificada una iguana muerta y varias presentan presuntas afecciones físicas atribuibles a las condiciones en las que ​habrían sido ‌transportadas, amarradas sus extremidades y envueltas en medias de nylon dentro de bolsos de mano", dijo el ministerio en un comunicado.

Las Galápagos son ⁠visitadas anualmente por miles de turistas de diferentes partes del mundo debido a la presencia de especies en peligro de extinción como piqueros patas azules, flamingos, iguanas y tortugas gigantes, únicas en el mundo.

Otras cuatro iguanas de ‌la misma especie fueron halladas la semana pasada deambulando cerca del aeropuerto de Guayaquil, según medios locales.

"La extracción y comercialización ilegal de especies de Galápagos constituye una amenaza para ‌uno de los patrimonios naturales más importantes del Ecuador y del mundo", agregó el ministerio.

El ‌archipiélago sirvió ⁠como base para la formulación de la teoría de la evolución ​de las especies desarrollada por el científico británico Charles Darwin en el siglo XIX.

Con información de Reuters