El ministro de Seguridad Israel, Itamar Ben Gvir, publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que intentó, nuevamente, llegar a la Franja de Gaza para romper con el bloqueo militar que asfixia al devastado pueblo palestino.

En las imágenes se lo ve a él sonriente, paseando entre los prisioneros mientras les grita y humilla. Junto con el video, escribió: "Bienvenidos a Israel". Se ve a decenas de activistas obligados a arrodillarse en el suelo, con las manos atadas en un centro portuario de Ashdod, según precisó The Times of Israel, posiblemente siendo procesados como etapa previa a ser deportados.

El vídeo fue condenado no solo por una amplia gama de países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la mayoría de los países europeos, sino también por también por el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar.

"Sabes que has causado daño a nuestro Estado en esta vergonzosa exhibición, y no es la primera vez. Has deshecho esfuerzos tremendos, profesionales y exitosos realizados por tantas personas, desde soldados de las FDI hasta el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y muchos otros", se quejó el canciller. Sa'ar cerró diciéndole: "No, no sos la cara de Israel".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo este miércoles que el ministro radical de Seguridad Nacional israelí "traicionó la dignidad de su nación" luego de que publicara su video. "La flotilla fue una maniobra estúpida, pero Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación", agregó Huckabee, que calificó las acciones del ministro de "despreciables" y se refirió a la "indignación y condena generalizadas" que generó.

Países europeos convocan embajadores de Israel tras vejaciones a activistas de la Flotilla

Numerosos países europeos convocaron este miércoles a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el maltrato que sufrieron los 430 activistas de la Flotilla Global Smud detenidos por Israel y humillados por Gvir esta tarde cuando se paseó por el puerto de Ashdod. Los activistas fueron detenidos en aguas internacionales mientras navegaban rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Bélgica, Países Bajos, Turquía, España e Italia fueron algunos de los que denunciaron lo "profundamente perturbadoras", "monstruosas", "indignas" e "inhumanos" que son las imágenes que se viralizaron.

Varias de las potencias europeas anunciaron que emprendieron esfuerzos diplomáticos para exigir la liberación de los activistas de la Flotilla y acceso consular a sus nacionales retenidos.

También fuera de las fronteras europeas, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, país del que proceden dos de los activistas en manos israelíes, criticó hoy el asalto a las embarcaciones como "un acto inhumano que sobrepasa todos los límites", y cuestionó la base legal para que Israel "se apodere o hunda barcos", incluidos voluntarios para entregar ayuda al enclave palestino.