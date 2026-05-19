Misiones impulsa una nueva economía global desde el Senado para transformar el cuidado ambiental en ingreso de divisas

La provincia de Misiones volvió a posicionarse en el debate nacional sobre economía ambiental al presentar en el Senado de la Nación su estrategia de desarrollo vinculada a los mercados de carbono y la conservación de la selva misionera. La exposición se realizó durante una jornada federal desarrollada en el Salón Azul del Senado, impulsada por las senadoras Sonia Rojas Decut y Flavia Royón, donde participaron funcionarios, especialistas en finanzas climáticas, diplomáticos y representantes provinciales.

Uno de los principales oradores fue el ministro de Hacienda y Finanzas misionero, Adolfo Safrán, quien defendió el modelo provincial de conservación ambiental como una herramienta de desarrollo económico. “Cuando uno dice Misiones puede pensar en la industria forestal, la yerba mate o el té. Pero el principal producto que elabora hoy la provincia es el oxígeno”, afirmó el funcionario durante su intervención.

Safrán explicó que Misiones comenzó a trabajar en la generación de créditos de carbono entre 2020 y 2021, a partir de programas de reducción de la deforestación y conservación de bosques nativos. Según detalló, el proyecto provincial, denominado JNR REDD+, fue desarrollado bajo el estándar internacional Verra y ya se encuentra en la etapa final de certificación ambiental.

La provincia prevé validar más de 10,9 millones de créditos de carbono correspondientes al período 2017-2022. El funcionario remarcó además que los créditos ambientales obtenidos por Misiones fueron calificados como “de muy buena calidad” por organismos internacionales especializados en evaluación de proyectos climáticos.

Un esquema con participación privada y fondos específicos

Durante la exposición, Safrán detalló el marco normativo implementado por la provincia a través del decreto 2179/2024, que establece mecanismos de distribución de beneficios, trazabilidad y compensaciones económicas para quienes participen del programa.

El sistema contempla la participación de propietarios privados mediante distintos mecanismos de adhesión y proyectos de conservación. "Hoy tenemos solamente 11 parcelas excluidas", explicó el ministro al señalar que la mayoría de los productores y empresas forestales se incorporaron al esquema provincial.

Además, indicó que los recursos obtenidos por la comercialización de créditos de carbono serán administrados mediante un fideicomiso gestionado por el Banco Macro y distribuidos en tres fondos específicos: uno destinado a proyectos ambientales y comunitarios; otro para propietarios privados adheridos; y un tercero orientado al fortalecimiento de controles ambientales y prevención de la deforestación.

Generar desarrollo

Por su parte, la senadora Sonia Rojas Decut sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad histórica para transformar sus recursos naturales en una plataforma de desarrollo sostenible, inversión y empleo verde. "No estamos hablando únicamente de carbono. Estamos ante una nueva economía global", afirmó la legisladora.

Rojas Decut explicó que el proyecto legislativo impulsado desde Misiones busca crear reglas claras para el funcionamiento de los mercados voluntarios de carbono y su articulación con el mercado de capitales argentino. En ese marco, defendió la idea de convertir la conservación ambiental en un activo económico verificable capaz de atraer inversiones internacionales, financiamiento climático y nuevos desarrollos tecnológicos.

Federalismo ambiental y nuevos mercados

La senadora también planteó la necesidad de garantizar un “federalismo ambiental”, y reconoció el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, lo que permite que aquellas jurisdicciones que preservan sus ecosistemas accedan a beneficios concretos dentro de la nueva economía climática.

“Misiones decidió conservar. Esa decisión hoy se convierte en una oportunidad de desarrollo no solo para Misiones, sino para toda la Argentina”, sostuvo. Además, advirtió que los mercados internacionales ya no evalúan únicamente precios y volumen de producción, sino también estándares de sostenibilidad, trazabilidad y reducción de emisiones.

En ese sentido, remarcó que una ley nacional permitiría darle mayor seguridad jurídica al sistema y posicionar a Argentina en mecanismos internacionales vinculados a financiamiento climático y compensación de emisiones. La jornada dejó a Misiones como uno de los principales actores nacionales en el debate sobre mercados de carbono y desarrollo sostenible, en un escenario global donde la protección ambiental comienza a consolidarse también como una herramienta económica y estratégica.