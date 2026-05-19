El drama de los trabajadores de una histórica textil: llevan 300 días sin cobrar

Trabajadores de una textil reclaman por su salario hace más de 300 días.

La industria textil es una de las más golpeadas por la crisis económica del gobierno de Javier Milei y los trabajadores de una histórica empresa viven un angustiante presente ya que llevan más de 300 días reclamando por los salarios que les deben. Por este motivo un grupo de operarios de la firma textil Soltex, en Trelew, Chubut, realizó otra protesta con quema de cubiertas. Cumplieron 305 días sin cobrar lo que les corresponde, luego de que el dueño de la planta frenara la producción. En ese contexto los operarios firmaron que la situación es "insostenible".

Los trabajadores detallaron que de los 50 empleados que había en la planta cuando empezaron a no pagar, sólo quedan 20. El resto renunció o comenzó un juicio laboral ante la falta de respuestas. “Nos dice que no quiere cerrar, pero tampoco nos paga, es un sinvergüenza”, expresó Néstor Sajama, representante de los trabajadores, durante la protesta al medio Diario Jornada.

"Al parecer esto no tiene solución. Estamos aquí esperando una solución, pero nuestro empleador al parecer quiere que nos vayamos o iniciemos juicio, para que nunca nos pague", señaló Sajama. También marcó que eso los está afectando duramente ya que es casi un año sin cobrar, pero que hay trabajadores lo están padeciendo más como algunos que necesitan acumular los aportes necesarios para jubilarse.

Un año reclamando por los salarios

Según detallaron, la Asociación Obrera Textil vienen realizando gestiones ante el dueño de la planta para lograr una solución luego de que frenara la producción y dejara de abonar los sueldos, pero no se logra llegar a un acuerdo y los días siguen pasando.

El grupo de trabajadores que se mantienen en el lugar tienen la esperanza de que se reactive la planta aunque la posibilidad parece cada vez más lejana. Ante esto, piden que el gobierno provincial y el municipal intervengan en el conflicto.

"Esperamos que las autoridades provinciales y municipales puedan hacer que este hombre venga a dar la cara desde Buenos Aires pese a que pertenece al sector privado. La lucha continúa día a día", manifestó el representante gremial.

En esa línea, considera que el dueño de la empresa estire el conflicto para no pagar nada y los trabajadores proponen como opción quedarse con la planta para volver a trabajar. "Si no quiere trabajar, que nos den la fábrica a los trabajadores y nosotros vemos lo que podemos hacer", subrayó.