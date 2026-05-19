Cómo era de joven Santi Talledo: las fotos del streamer y actor de "Patito Feo"

Además de la actuación y el streaming, el artista también incursionó en el teatro, la escritura y producciones para plataformas digitales.

La carrera de Santi Talledo comenzó cuando todavía era adolescente y rápidamente quedó asociada a uno de los mayores éxitos juveniles de la televisión argentina. Con el paso de los años, el actor amplió su perfil artístico, se volcó al streaming y ganó reconocimiento por hablar abiertamente sobre salud mental y experiencias personales.

El debut de Santi Talledo en Patito Feo

Mucho antes de convertirse en streamer y creador de contenido, Santi Talledo dio sus primeros pasos en televisión con la exitosa ficción Patito Feo. El actor debutó en la tira entre 2007 y 2008 interpretando a Guido Leinez, uno de los personajes juveniles del programa producido por Marcelo Tinelli. En aquel entonces, Talledo lucía una imagen muy distinta a la actual: cabello más corto, estilo adolescente y un perfil ligado completamente a la actuación juvenil.

La novela se transformó rápidamente en un fenómeno televisivo que impulsó las carreras de gran parte del elenco. Además de las dos temporadas emitidas, el éxito derivó en giras internacionales, discos musicales y presentaciones en distintos países.

Las imágenes de aquella época todavía circulan en redes sociales y suelen generar nostalgia entre quienes siguieron la ficción durante su adolescencia.

Santi Talledo debutó en Patito Feo interpretando a Guido Leinez, uno de los personajes juveniles más recordados de la ficción.

Cómo evolucionó la carrera de Santi Talledo después de Patito Feo

Tras su paso por Patito Feo, Santi Talledo continuó desarrollando una carrera ligada a la actuación, aunque exploró proyectos muy diferentes entre sí. En 2017 formó parte de Heidi, bienvenida a casa y también tuvo una participación en la serie web Soy Ander, producida por UN3. Más adelante, apareció en las primeras temporadas de Millennials, emitida por Net TV, donde interpretó a Facundo Ventura, un experto en informática que llevaba una doble vida.

Durante los años siguientes sumó proyectos para plataformas digitales y streaming. Participó en Adentro, Punto de quiebre y protagonizó la serie de suspenso En red, donde interpretó a un youtuber amenazado de muerte.

En paralelo, también se involucró en el teatro. Incluso escribió y dirigió la obra Cualquier cosa te llamamos, protagonizada por Momi Giardina. Otro de sus trabajos más conocidos llegó con Porno y helado, producción de Prime Video en la que interpretó a Segundo.

El proyecto sobre salud mental que marcó una nueva etapa

El proyecto “Cero Miligramos” marcó una nueva etapa en la carrera de Santi Talledo, enfocada en la salud mental y la concientización.

En 2024, Santi Talledo presentó Cero Miligramos, un podcast enfocado en salud mental que tuvo una importante repercusión y fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto surgió a partir de experiencias personales y diarios escritos durante su infancia. En diálogo con TN, el actor explicó el origen de la iniciativa: “Cero Miligramos es una serie que está en proceso de preproducción, que está basada en un diario de cuando yo tenía 12”.

Además, detalló que la propuesta nació con la intención de profundizar distintas problemáticas psicológicas y generar conversaciones más abiertas sobre el tema. El reconocimiento institucional terminó consolidando una faceta distinta de Talledo, mucho más ligada a la concientización y al acompañamiento emocional.

La historia personal de Santi Talledo y su testimonio

En distintas entrevistas, Santi Talledo habló públicamente sobre los problemas de salud mental que atravesó desde muy joven. “Tuve ansiedad, depresión, ataques de pánico, fobias, anorexia nerviosa”, reveló en una de sus declaraciones más sinceras. También explicó que continúa realizando tratamientos y tomando medicación.

El actor sostuvo que una de sus motivaciones principales es ayudar a romper los prejuicios alrededor de la salud mental y los tratamientos psiquiátricos. “Hablo para romper un poco con el tabú que tiene la sociedad con la medicación y con los psiquiatras”, expresó.

Actualmente, además de mantener presencia en redes y plataformas digitales, continúa trabajando en nuevos proyectos audiovisuales vinculados a Cero Miligramos, una iniciativa que se expandirá con una serie y también con un libro.