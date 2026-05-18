Modric es incluido en la convocatoria preliminar de Croacia para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo L - Croacia - Montenegro

El ​capitán de Croacia, Luka Modric, fue incluido el lunes en la lista preliminar de su selección para ‌el Mundial, apenas unas ‌semanas después de someterse a una operación en el pómulo.

La convocatoria dejó al maestro del mediocampo de 40 años, a las puertas de disputar su quinto torneo mundial.

El seleccionador Zlatko Dalic dio a conocer una lista provisional de 26 jugadores, con siete jugadores en reserva. ​La lista definitiva ⁠de Croacia para el Mundial, que será coorganizado por ‌Estados Unidos, Canadá y México, se dará ⁠a conocer el 1 de ⁠junio.

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Se espera que Modric se recupere a tiempo de la lesión que sufrió el mes pasado para liderar el ⁠mediocampo de Croacia en la que probablemente sea ​su última participación en un Mundial. Con ‌196 partidos internacionales, el ganador ‌del Balón de Oro de 2018 aporta al ⁠equipo una gran experiencia y sigue siendo fundamental para las ambiciones de Croacia.

"Está entrenando con una máscara facial y le va bien. Quizá este descanso le haya ​ayudado", dijo ‌Dalic a periodistas. "Veremos cómo está, pero no dudo de él. Estará en buena forma".

Croacia afronta el torneo con una difícil prueba en el Grupo L, donde se enfrentará a Inglaterra, Ghana ⁠y Panamá.

Dalic, al frente del equipo desde 2017, ha supervisado el periodo más exitoso de Croacia, llevándola a quedar subcampeona en 2018 y tercera en 2022.

"El objetivo principal es pasar la fase de grupos. Soy optimista, como siempre: tenemos una buena selección. Contamos con calidad, juventud y experiencia", aseguró.

CONVOCATORIA ‌DE CROACIA PARA EL MUNDIAL

Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor Pandur (Hull City).

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax de Ámsterdam), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo).

Mediocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo ‌Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter de Milán), Nikola Moro (Bolonia), Toni ‌Fruk (Rijeka).

Delanteros: Ivan Perisic (PSV ⁠Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo).

Suplentes: Lovro Majer (Wolfsburgo), Franjo ​Ivanovic (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausana), Adrian Segecic (Portsmouth), Luka Stojkovic (Dinamo).

Con información de Reuters