La razón por la que El Diablo Viste a la Moda 3 podría no estrenarse nunca en cines.

El éxito de taquilla de El Diablo Viste a la Moda 2 trajo semanas de alivio en la venta de entradas en los cines. La secuela de la comedia trajo de regreso a Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda Priestly y Andy Sachs, y por la buena respuesta del público se habilitó una posible tercera entrega. Pero un inesperado motivo podría poner en peligro el plan de continuidad de la franquicia.

Con el boom de El Diablo Viste a la Moda 2 en las salas (solo en Argentina, ya lleva 1.180.793 espectadores acumulados), empezaron las especulaciones sobre una tercera entrega en marcha. Y aunque el estudio tendría razones de sobra para liberar el camino, el regreso de Anne Hathaway podría no estar asegurado.

La razón de Anne Hathaway para no hacer una tercera película

Según información de CinemaBlend a partir del reporte de Rob Shuter, ejecutivos del estudio estarían interesados en avanzar con una tercera película de El Diablo Viste a la Moda, pero la actriz Anne Hathaway no estaría convencida de retomar el personaje una vez más. "Para Anne, esto no tiene que ver con el dinero. Es increíblemente protectora de su carrera y muy consciente de lo rápido que el público puede cambiar de opinión cuando siente que alguien está sobreexpuesto", sostuvo una de las fuentes citadas.

Además, otra fuente hace mención al rechazo público que sufrió Anne luego de ganar un Oscar por Les Miserables en 2013, un momento donde llegó a ser nombrada como "Hathahate": "Esa experiencia la marcó profundamente. Recuerda con exactitud lo que sintió cuando el público, de repente, decidió que ya era suficiente. No quiere volver a pasar por eso jamás".

Cuánto recaudó El Diablo Viste a la Moda 2 en todo el mundo

El Diablo Viste a la Moda 2 se posiciona como un fenómeno comercial y ya superó los ingresos globales de la película original, traspasando los US$446 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de US$100 millones. Y aunque el universo creado por la escritora Lauren Weisberger se expande en tres novelas, en el cine podría ser diferente el camino de la malvada Miranda Priestly. A menos que Andy Sachs (Anne Hathaway) demuestre lo contrario.