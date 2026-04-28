La actriz que sintió miedo de Meryl Streep durante el rodaje de El diablo viste a la moda: "Me sudaban las manos"

Meryl Streep y Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2.

Las salas de cine empezaron la cuenta regresiva para el estreno de El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de la película que marcó un antes y un después en la carrera de Meryl Streep. Pero no todo fue paz durante el rodaje de la comedia de la actriz, ya que una de las estrellas de cine de la producción vivió "una pesadilla" cuando tuvo que rodar junto a la ganadora del Oscar.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. El diablo viste a la moda 2 sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación.

"Me sudaban las manos": la actriz que vivió una experiencia de terror con Meryl Streep

Aunque la ficción las muestra como rivales, la relación entre Meryl Streep y Emily Blunt es de amistad y camaradería absoluta. Pero no siempre fue así. De hecho, durante el rodaje de la primera entrega, en 2006, Emily Blunt padeció a la ganadora del Oscar, quien estaba muy compenetrada con su personaje. "Estaba aterrada; sentía que estaba en una zona de concentración impenetrable. Recuerdo cómo me sudaban las manos y saberme la siguiente línea que se iba a decir", sostuvo en una reciente entrevista la actriz que también es la estrella del esperado regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción.

El terror de Emily Blunt residía en la incapacidad de ver dónde terminaba su colega Meryl Streep y dónde empezaba el "monstruo" de la moda. Tal como reveló en declaraciones recientes, Meryl confirmó que para componer a Miranda Priestly decidió abrazar la actuación de método, permaneciendo en la piel del personaje incluso cuando las cámaras se apagaban. "Fue una experiencia horrible", sostuvo la intérprete de clásicos del cine como Los puentes de Madison.

Este mismo pavor también sintió una joven Anne Hathaway, quien recordó que durante la primera lectura del guión estaba "realmente aterrada". Pero a diferencia de su compañera de elenco, ella logró sacar una risa de Meryl Streep en aquella situación y logró generar un clima de incipiente simpatía con su par.

El diablo viste a la moda 2 reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.