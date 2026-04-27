Damián Szifrón anunció su nueva película tras el fallido regreso de Los Simuladores (Crédito de foto: Marcos Ludevid).

Netflix anunció hoy el inicio de producción del la nueva película de Damián Szifron, El sobrino. La producción se da en medio del regreso fallido de la serie Los Simuladores, que prometía una vuelta a lo grande y terminó en un callejón legal sin luz verde.

En la sinopsis breve revelada por Netflix El sobrino cuenta la historia de un pianista de renombre internacional, en la cima de su carrera, ve tambalear su mundo cuando descubre que su joven sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical que podría superarlo. Escrita y dirigida por Szifron, y producida por K&S Films, esta comedia dramática -cuyo rodaje comienza hoy en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires- relata una historia ambientada en el universo de la música clásica, que lanza a sus protagonistas en un peregrinaje vertiginoso por Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York.

Equipo completo de El sobrino, la nueva película de Damián Szifrón (Crédito de foto: Marcos Ludevid).

La película está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois, con la presentación de Luan Adler Fuks, y las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero. En palabras de Damián Szifron: “Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos. Se trata de un proceso de materialización fascinante que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso. El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto, y encontrar aliados que comprendan y potencien la tarea".

La emoción de Damián Szifrón por trabajar con uno de sus ídolos: "Mi infancia"

"Desde que tengo memoria, las películas que más me impactaron habitan en la intersección entre arte e industria. Hoy, esa intersección es cada vez más delgada, por eso considero un privilegio el apoyo contundente de Netflix, principal productor de contenido a nivel global, y de K&S —a esta altura, parte de mi familia—, a la hora de contar esta historia. Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital, y me entusiasman especialmente la reconexión con mi adorada Rita, el encuentro con Luisana y Valeria, el descubrimiento de un actor tan joven y singular como Luan, y la oportunidad de colaborar con Franco Nero, ídolo máximo de mi infancia", agregó Szifrón sobre la película que marcará su vuelta al cine desde Misántropo, su primera incursión en el cine norteamericano.