Damián Szifrón le abrió la puerta a Relatos Salvajes 2: "Es muy posible"

El cineasta Damián Szifrón habló sobre Misántropo, su primer largometraje de habla inglesa, y reveló una primicia sobre su futuro en el cine nacional.

Damián Szifrón se prepara para el estreno en Argentina de su primera película de habla inglesa, Misántropo, a desembarcar en las salas el próximo jueves 4 de mayo. En una entrevista para promocionar el filme, el cineasta reveló que entre sus planes a futuro se encontraría una secuela de su aclamada Relatos Salvajes.

Szifrón -consultado por la agencia de noticias Télam- reveló que le gustaría explorar la ciencia ficción como género en el cine e indicó: "Hay un proyecto, que lo llamo Delirium tremens y por ahora tiene ese nombre de trabajo. Es como una ciencia ficción muy mundana, de barrio. Tiene esa combinación, vinculada un poco a la nostalgia de la infancia y la ciencia ficción más profunda, que tiene que ver con preguntas esenciales. Ahí hay un tono y un género que me dan muchas ganas; estoy en una búsqueda".

"Puede ser largometraje, pero puede llegar a hacer una especie de miniserie de cuatro capítulos. Aunque me gustaría un largometraje extenso. Una épica de tres horas, eso me tienta. Pero bueno, en el medio hay otras cosas: viene la película de Los Simuladores, es muy posible que haga una secuela de Relatos Salvajes, que por ahora la llamo Planeta salvaje, y también tengo ganas de producir para otros", agregó, soltando la primicia sobre la continuación su filme de 2014.

Relatos Salvajes es una película de 2014 que propone seis historias "que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control al cruzar la delgada línea que separa la civilización de la barbarie". La película está protagonizada por Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti, entre otros.

De qué trata Misántropo, lo nuevo de Damián Szifrón

"Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco, una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida", reza la sinopsis de Misántropo, filme protagonizado por Shailene Woodley (Big Little Lies, The Fault in Our Stars, The Divergent Series) y Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood) que ya está recibiendo una repercusión mixta de parte de la crítica especializada.