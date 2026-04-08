Meryl Streep en Argentina: los detalles del esperado encuentro de la actriz con sus fans.

El próximo 30 de abril las salas de cine argentinas estrenan El diablo viste a la moda 2, película de David Frankel que reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus famosos roles que hicieron por primera vez en el 2006. A pocas semanas para el lanzamiento, se supo que la ganadora del Oscar Meryl Streep hará una flamante aparición en la televisión argentina, en uno de los programas más vistos de Telefe.

Meryl Streep y Anne Hathaway fueron entrevistadas por Marley en una nota que se verá en Por el Mundo en dos envíos. El conductor viajó hasta México para encontrarse con las actrices y publicó en sus redes sociales una foto a modo de adelanto del reportaje.

Según información de La Pavada (Diario Crónica) la entrevista de Marley a Meryl Streep y Anne Hathaway se verá los próximos 19 y 26 de abril, en dos emisiones que ya generan expectativa. Con este material, el animador busca revitalizar su famoso ciclo y atraer un nuevo público para ganarle a la competencia directa (El Trece).

Todo lo que tenés que saber sobre El diablo viste a la moda 2

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

En el trailer oficial se devela parte de la trama de esta esperada secuela que encuentra a Andy Sachs (Anne Hathaway), ya no como la asistente novata que vimos en la primera entrega, sino más bien es una periodista especializada y con una personalidad distinta. En un giro de eventos, Andy vuelve a la redacción de Runway, pero para un rol crucial para la empresa: ser la encargada del departamento de gestión de crisis luego de que la editora Miranda Priestly (Meryl Streep) atraviesa una masiva cancelación.

Pero no todo es sencillo porque, fiel a su estilo cruel, Miranda le hace saber que ella no la contrató y que solo espera que falle. Sin embargo, Andy no se cierra ante la negativa de su jefa y, después de un consejo de su amiga, busca sacarle provecho a la situación. La tensión del filme radica en si Andy sacrificará su ética por el éxito personal o si finalmente destruirá el mito de Miranda.

La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película. El diablo viste a la moda 2 está producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.