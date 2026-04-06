Bonelli decidió contar todo sobre las internas del Gobierno: "Muy delicada"

Bonelli decidió contar todo sobre las internas del Gobierno.

El escándalo por los préstamos del Banco Nación desató una verdadera tormenta de críticas en el seno del Gobierno nacional. En la antesala de una nueva cumbre oficial liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el periodista Marcelo Bonelli detalló la feroz interna de La Libertad Avanza. En TN, el histórico conductor fulminó las constantes contradicciones de los funcionarios y expuso el caos político de la actual gestión.

Para el periodista, el cónclave en la Casa Rosada representa un intento desesperado por ocultar los conflictos diarios de los líderes libertarios. "Tiene que hacer un esfuerzo el Gobierno para mostrar unidad, porque se viven peleando todos los días", arrancó.

Asimismo, apuntó contra la delicada situación procesal del titular de ministros. "Es tratar de mostrar que todo sigue, a pesar de las... Es como sufrir amnesia con lo que está pasando con Manuel Adorni, que está en una situación muy delicada y esta semana va a ser una semana movida en materia judicial en la causa de Manuel Adorni", relató.

La "ensalada" oficial y el revuelo por los créditos del Banco Nación

Luego, Bonelli profundizó sobre la falta de rumbo en el Poder Ejecutivo tras el reciente revuelo financiero. "Intentan mostrar unidad, porque este fin de semana mostraron unas grietas terribles con el escándalo de los créditos del Banco Nación", aseguró.

Bonelli decidió contar todo sobre las internas del Gobierno.

Finalmente, enumeró las insólitas desmentidas cruzadas entre las máximas figuras del país para graficar el descontrol comunicacional. “Primero Pettovello despidiendo a un funcionario, después Milei diciendo que lo había despedido pero no por los préstamos, después Caputo contradiciendo a Pettovello. Fue una ensalada que pónganse de acuerdo, está bueno que hagan una reunión de gabinete a ver si coordinan algo", concluyó.