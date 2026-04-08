La familia de Michael Jackson pagó millones de dólares para borrar acusaciones de abuso sexual infantil en su película

La familia de Michael Jackson pagó millones para borrar acusaciones de abuso sexual infantil de su biopic.

Michael, la esperada película que registra la vida de Michael Jackson y su ascenso meteórico a la fama, quedó envuelta en una fuerte polémica faltando pocas semanas para su estreno. La biopic de Antoine Fuqua se iba a meter con las acusaciones de abuso sexual infantil que recibió el "Rey del Pop", pero su familia pagó millones de dólares para eliminar las escenas de la controversia. Cómo quedó la película y qué se puede esperar de cara a su lanzamiento comercial.

Las escenas eliminadas

Según información de Variety, Michael debía comenzar con uno de los episodios más oscuros de la vida del cantante. En una escena del guion original, Michael Jackson se mira al espejo, capturando su mirada afligida mientras las luces de los autos de policía parpadean a su espalda. Dicha escena está situada en 1993: una década después de que Thriller saliera al mundo, el Rey del Pop era acusado de abuso de menores. Esta escena fue eliminada de la película por decisión de la familia del cantante.

También, se borró una escena con investigadores llegando a Neverland para buscar pruebas que incriminaran a Jackson, en lo que iba a ser el tercer acto del filme (dedicado a explorar el escándalo por las acusaciones de abuso sexual a menores). La eliminación de estas escenas se debió a que los abogados del patrimonio de Michael Jackson se percataron de que existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores del cantante, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película, según consignó Variety.

Producto de estas escenas eliminadas, los guionistas de Michael debieron reescribir todo el final y el estreno se atrasó; en Argentina la película podrá verse en salas de cine a partir del jueves 23 de abril. A esto se suma la cuantiosa suma de dinero que pagaron los herederos de Michael Jackson a la producción para garantizar un mayor presupuesto ante el nuevo rodaje: fueron entre 10 y 15 millones de dólares al presupuesto (de 155 millones de dólares en total).

Así quedó el final de Michael

Según el citado medio, Michael ahora termina con la estrella del pop aún en su gloria. La última escena se sitúa durante la gira de Bad, siguiendo a Jackson mientras se prepara para subir al escenario para actuar. De hecho, buena parte de la película se centra en el recorrido musical del artista, esquivando buena parte de sus episodios más oscuros.