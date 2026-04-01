Fiestas de propofol: la misma droga que usaron los anestesiólogos mató a Michael Jackson

Este martes se conocieron más detalles sobre las fiestas de propofol y fentanilo, droga que robaban un grupo de anestesiólogos del Hospital Italiano. En uno de estos encuentros, murió un residente. Se trataba de Alejandro Salazar, residente Hospital Rivadavia y que también trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El hecho ocurrió el 20 de febrero y las investigaciones continúan.

La última información es que se constató que la droga que utilizaban en esas fiestas es la misma que mató a Michael Jackson. El "Rey del Pop" murió a los 50 años en 2009. El juicio por el homicidio involuntario del cantante se realizó en 2009 y los jueces concluyeron que había muerto por "intoxicación aguda por propofol" que fue administrada por su médico personal, Conrad Murray.

La sustancia, utilizada habitualmente para inducir y mantener la anestesia en cirugías, deprime la respiración y la presión arterial, por lo que requiere monitoreo constante. Según determinó la Justicia, el médico lo dejó sin supervisión tras suministrarle una dosis elevada, una combinación que resultó fatal.

Conocido popurlarmente como la “leche de la anestesia” por su aspecto blanco, el propofol es un fármaco de uso restringido que actúa de forma casi inmediata y cuyos efectos desaparecen rápidamente. Esa eficacia lo convirtió en una herramienta clave en quirófano, pero también en una sustancia con potencial de abuso fuera de entornos controlados. En dosis elevadas o sin control médico, puede provocar una depresión respiratoria severa y la muerte.

El comunicado del Hospital Italiano tras las fiestas de propofol

La causa por las fiestas que se realizaban con droga del Hospital Italiano está siendo llevada por el fiscal Lucio Herrera y el juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento. Ya hicieron a un lado a dos profesionales que estaban implicados en estas reuniones y procedieron a su imputación.

"El Hospital se encuentra trabajando en conjunto con la Asociación de Anestesia, Anelgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que han sido reportadas también en otras instituciones de salud. Se trata de una problemática que requiere fortalecer de manera coordinada políticas, controles y estrategias de prevención", expresaron desde el centro de salud en un comunicado.