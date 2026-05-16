Curiosidades de El Secreto de sus Ojos: 5 datos que seguro no sabías de la película ganadora del Oscar

Ricardo Darín y Guillermo Francella en "El secreto de sus ojos". (Crédito de foto: Tornasol Films)

Hay películas que marcan un antes y un después, y en la historia del cine argentino, El secreto de sus ojos ocupa un lugar sagrado. Dirigida por Juan José Campanella y basada en la novela de Eduardo Sacheri, esta obra maestra logra un equilibrio perfecto entre el suspenso policial, el drama romántico y la cruda realidad histórica entre los años 1970 y 1990.

La trama sigue a Benjamín Espósito, un oficial de un juzgado de instrucción recién retirado que decide escribir una novela sobre un asesinato ocurrido en 1974, un caso que lo obsesionó durante décadas y que dejó cicatrices imborrables en su vida. A medida que reconstruye el pasado, la película nos sumerge en una búsqueda incansable de justicia, donde el tiempo parece haberse detenido para sus protagonistas.

Cinco curiosidades que marcaron "El secreto de sus ojos"

El sacrificio de Francella: Campanella le pidió a Guillermo Francella un cambio radical para alejarse de su faceta cómica. Por primera vez en 20 años, el actor tuvo que afeitarse su icónico bigote para interpretar al inolvidable Pablo Sandoval. Arquitectura digital: en las escenas situadas en 1999, el frente de los Tribunales debió ser retocado digitalmente. El edificio real había sido restaurado recientemente y lucía demasiado "nuevo" para la estética melancólica de la época. El personaje predilecto de Darín: Ricardo Darín ha confesado que Benjamín Espósito es uno de sus personajes favoritos de toda su carrera. Tras el estreno, su prestigio internacional se disparó, consolidándolo como el rostro definitivo del cine argentino. El remake olvidado: Hollywood intentó replicar el éxito con Secret In Their Eyes (2015), protagonizada por Julia Roberts y Nicole Kidman. Sin embargo, no logró capturar la esencia de la original y pasó al olvido rápidamente sin pena ni gloria. Pasión futbolera: Eduardo Sacheri, fanático de Independiente, volcó su amor por el fútbol en el guion. Como una pequeña "venganza" deportiva, decidió que el asesino de la historia fuera hincha de Racing, el eterno rival de su equipo.

"El secreto de sus ojos", una película de Juan José Campanella. (Crédito de foto: Tornasol Films)

El camino a la gloria de "El secreto de sus ojos"

Esta icónica película argentina no solo conquistó al público, llegando a millones de espectadores, sino que arrasó en festivales. En 2010, alcanzó la gloria máxima al ganar el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, otorgando a Argentina su segunda estatuilla dorada y sellando su lugar en la eternidad cinematográfica. Además, fue galardonada en los Premios Sur con 13 estatuillas, ganó 11 premios en los Cóndor de Plata, fue homenajeada en los Premios Goya de España, en los Premios Ariel de México, en el Festival de La Habana y en los BAFTA.