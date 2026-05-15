La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo en villas porteñas: 27 detenidos

La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo simultáneo en villas y barrios populares porteños con más de 1.500 efectivos desplegados, que terminó con 27 detenidos, el cierre de cuatro búnkers narco y el secuestro de drogas, armas, motos y autos, pero con denuncias de discriminación por parte de los vecinos afectados.

El procedimiento, denominado “Tormenta Negra”, también incluyó la clausura de 25 comercios, en su mayoría vinculados a venta de celulares presuntamente robados y salitas médicas ilegales.

El operativo se llevó adelante en 15 villas y asentamientos de la Ciudad, entre ellos la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta, Ciudad Oculta, Rodrigo Bueno, Fraga, Los Piletones y Barrio Mitre. Además de los procedimientos antidrogas, hubo controles de tránsito, remoción de vehículos abandonados y tareas de fiscalización comercial.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que se trató de un operativo “sin antecedentes” y sostuvo que el objetivo es reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico en los barrios populares de la Ciudad.

SIn embargo, organizaciones locales como La Garganta Poderosa denunciaron "discriminación" y compartieron videos de vecinos manifestándose contra el operativo en la VIlla 31.

Los resultados del megaoperativo de la Policía de la Ciudad en CABA, villa por villa

Entre los principales resultados por barrio, se destacaron:

Villa 31: 6 detenidos, cierre de un búnker y secuestro de cocaína, marihuana, pasta base y armas.

6 detenidos, cierre de un búnker y secuestro de cocaína, marihuana, pasta base y armas. Zavaleta: 4 detenidos por drogas, cierre de un búnker y clausura de cinco locales de celulares.

4 detenidos por drogas, cierre de un búnker y clausura de cinco locales de celulares. Carbonilla y Fraga: un detenido, cierre de un búnker y 11 comercios clausurados.

un detenido, cierre de un búnker y 11 comercios clausurados. Barrio Mitre: secuestro de motos por infracciones de tránsito.

secuestro de motos por infracciones de tránsito. Rodrigo Bueno: 2 detenidos por infracción a la ley de drogas.

2 detenidos por infracción a la ley de drogas. Barrios 15/INTA/Bermejo/Mugica: 3 detenidos, cierre de un búnker y secuestro de vehículos.

3 detenidos, cierre de un búnker y secuestro de vehículos. Villa 1-11-14: 4 detenidos por drogas y armas, además de clausuras y remoción de puestos ambulantes.

4 detenidos por drogas y armas, además de clausuras y remoción de puestos ambulantes. Barrios 20 y Cildañez: 4 detenidos por drogas, armas y objetos robados.

4 detenidos por drogas, armas y objetos robados. Fátima, Carrillo y Piletones: 4 detenidos y clausura de locales gastronómicos y de telefonía.

Megaoperativo de la Policía Bonaerense en Fuerte Apache

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en el complejo policial “Puente 12” en La Matanza. Junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, siguieron el megaoperativo de seguridad que se llevó a cabo en el Barrio Ejército de Los Andes (Fuerte Apache) para desarticular bandas que se dedican al narcomenudeo.

Se trata de una causa que se desarrolló tras el enfrentamiento entre bandas criminales dedicadas al narcomenudeo. Los allanamientos permitieron la detención de 11 personas involucradas en una investigación que tramita el Departamento Judicial de San Martín.

Además, arrojaron la incautación de armas de fuego, municiones de diferentes calibres y más de cuatro kilos de marihuana y cocaína. Durante la jornada, las autoridades recorrieron también el polígono de tiro que fue reacondicionado para facilitar las prácticas diarias de más de 230 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Participaron el jefe de la Policía, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el superintendente de FOE, Walter Chiucaloni.