Casi dos años después, Tomiyasu vuelve a la selección japonesa para el Mundial

Imagen de archivo del defensa japonés Takehiro Tomiyasu durante un partido de la Premier League entre el Arsenal y el Chelsea en el Emirates Stadium, Londres, Reino Unido.

​El exdefensa del Arsenal Takehiro Tomiyasu ha sido convocado para la selección japonesa de fútbol ‌por el seleccionador ‌Hajime Moriyasu, a pesar de llevar casi dos años sin jugar con los "Samurai Blue" debido a una serie de lesiones.

El defensa central, que actualmente juega en el Ajax tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el Arsenal el año ​pasado, fue incluido ⁠en la convocatoria de 26 jugadores anunciada por ‌el seleccionador el viernes en Tokio.

Tomiyasu ⁠jugó por última vez con ⁠Japón en un partido de clasificación para el Mundial contra Siria el 11 de junio de 2024. ⁠Fue incluido en la convocatoria para la ​ventana internacional de marzo, pero no ‌jugó al final.

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También fueron seleccionados ‌el centrocampista del Liverpool Wataru Endo, que ⁠ha sufrido una temporada plagada de lesiones, y el lateral de 39 años Yuto Nagatomo.

El centrocampista del Brighton & Hove Albion Kaoru Mitoma no entró ​en la ‌convocatoria debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió contra el Wolverhampton Wanderers este mes.

Japón debutará en su octava participación en la fase final ⁠del Mundial contra Países Bajos en Dallas el 14 de junio, antes de enfrentarse a Túnez el 20 de junio y a Suecia el 25 de junio en sus restantes partidos del Grupo F.

Japón alcanzó los octavos de final en las dos últimas ‌Copas del Mundo, cayendo ante Bélgica en 2018 y ante Croacia, en la tanda de penales, en Qatar cuatro años después.

Moriyasu dirigirá al equipo en su segundo Mundial como seleccionador.

Convocatoria de Japón

Arqueros: Zion Suzuki, ‌Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako.

Defensas: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, ‌Yukinari Sugawara, Junnoske ⁠Suzuki.

Centrocampistas/Delanteros: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, ​Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sanno, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Kento Shoigai, Keisuke Goto.

Con información de Reuters