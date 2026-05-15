Casi dos años después, Tomiyasu vuelve a la selección japonesa para el Mundial

El exdefensa del Arsenal Takehiro Tomiyasu ha sido convocado para la selección japonesa de fútbol por el seleccionador Hajime Moriyasu, a pesar de llevar casi dos años sin jugar con los "Samurai Blue" debido a una serie de lesiones.
El defensa central, que actualmente juega en el Ajax tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el Arsenal el año pasado, fue incluido en la convocatoria de 26 jugadores anunciada por el seleccionador el viernes en Tokio.
Tomiyasu jugó por última vez con Japón en un partido de clasificación para el Mundial contra Siria el 11 de junio de 2024. Fue incluido en la convocatoria para la ventana internacional de marzo, pero no jugó al final.
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También fueron seleccionados el centrocampista del Liverpool Wataru Endo, que ha sufrido una temporada plagada de lesiones, y el lateral de 39 años Yuto Nagatomo.
El centrocampista del Brighton & Hove Albion Kaoru Mitoma no entró en la convocatoria debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió contra el Wolverhampton Wanderers este mes.
Japón debutará en su octava participación en la fase final del Mundial contra Países Bajos en Dallas el 14 de junio, antes de enfrentarse a Túnez el 20 de junio y a Suecia el 25 de junio en sus restantes partidos del Grupo F.
Japón alcanzó los octavos de final en las dos últimas Copas del Mundo, cayendo ante Bélgica en 2018 y ante Croacia, en la tanda de penales, en Qatar cuatro años después.
Moriyasu dirigirá al equipo en su segundo Mundial como seleccionador.
Convocatoria de Japón
Arqueros: Zion Suzuki, Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako.
Defensas: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnoske Suzuki.
Centrocampistas/Delanteros: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sanno, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Kento Shoigai, Keisuke Goto.
Con información de Reuters