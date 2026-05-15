Un histórico de Boca llenó de elogios a Beltrán por su nivel en River

Un referente de Boca Juniors que ganó todo en el club habló del gran nivel de Santiago Beltrán en River Plate y no dudó en llenarlo de elogios. Con la presencia del "Millonario" en la semifinal del Torneo Apertura donde enfrentará a Rosario Central en el Estadio Más Monumental este sábado 16 de mayo desde las 19.30, el histórico del "Xeneize" se refirió al joven arquero. Se trata de Roberto Abbondanzieri, quien sabe por demás del oficio bajo los tres palos y destacó a la figura del "Millonario".

El Pato Abbondanzieri llenó de elogios a Beltrán por su nivel en River

En una entrevista con Sergio Goycochea en DSports, el "Pato" comparó su aparición en Primera con la de Oscar Ustari e hizo referencia a su madurez y tranquilidad en el arco, más aún sabiendo que Franco Armani estaba en el banco de suplentes. El campeón del mundo se recuperó de su lesión y regresó a la lista de convocados de Eduardo "Chacho" Coudet contra Gimnasia de La Plata, pero no ingresó. El exhombre de Boca que vistió los colores de la Selección Argentina también opinó sobre esta decisión del DT.

"Su aparición es como la de Oscar que fue algo muy novedoso en Independiente. Tiene una madurez y una tranquilidad que me sorprende"; aseveró el histórico arquero que ganó todo con el "Xeneize". A su vez, agregó: "Estaba mirando el partido contra Gimnasia y veía a Armani, campeón del mundo, en el banco con esa cara de que uno siempre quiere jugar y dije 'con qué tranquilidad atajó teniendo al campeón del mundo atrás'".Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender, más aún sabiendo todos sus logros con el equipo de La Ribera.

Los números de Santiago Beltrán desde su debut en River

Partidos jugados : 23.

: 23. Goles recibidos : 15.

: 15. Vallas invictas : 11.||

: 11.|| Títulos: no ganó

Roberto "Pato" Abbondanzieri llenó de elogios a Santiago Beltrán

Los números del Pato Abbondanzieri en Boca

Partidos jugados : 337.

: 337. Goles recibidos : 330.

: 330. Vallas invictas : 123.

: 123. Títulos: Torneo Apertura 1998, 2000, 2003 y 2005; Torneo Clausura 1999 y 2006; Copa Libertadores 2000, 2001 y 2003; Copa Intercontinental 2001 y 2003; Copa Sudamericana 2004 y 2005; Recopa Sudamericana 2005,

River vs. Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Canalla" por un lugar en la final del campeonato doméstico tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental desde las 19.30. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium y lo que queda por confirmar es quiénes conformarán la terna arbitral. Cabe destacar que el ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano que jugarán el domingo. A su vez, los de Eduardo "Chacho" Coudet jugarán por la Copa Sudamericana ante Bragantino de Brasil (20/5) y Blooming de Bolivia (27/5) en los últimos dos compromisos de la fase de grupos.