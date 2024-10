El Pato Abbondanzieri le soltó la mano a Macri por Boca y apuntó contra Milei: "No está"

El Pato Abbondanzieri le soltó la mano a Macri por Boca y apuntó contra Milei

Roberto "Pato" Abbondanzieri habló meses después de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación y no lo perdonó a la hora de declarar acerca de su gestión. El exarquero de Boca Juniors que en algún momento se mostró a favor suyo, hoy ya alejado del fútbol y dedicado al campo no se guardó nada. Para colmo, le soltó la mano a Mauricio Macri, con quien colaboró en su campaña en las elecciones en las que Andrés Ibarra se presentó como candidato.

En diálogo con La Nación, el ídolo del club analizó no sólo el presente de nuestro país, sino que además se refirió a lo que vive actualmente el "Xeneize" de la mano de Juan Román Riquelme. Por otro lado, habló del desempeño de Fernando Gago como flamante director técnico y lo que le puede dar al equipo desde su llegada a la institución. Igualmente, lo más llamativo de sus declaraciones fue lo que mencionó sobre el actual mandatario de nuestro país y el excandidato a vice del elenco de la Ribera.

"El dólar se nos fue a 1000 y la soja, el maíz y el trigo siguen de la misma manera. Más allá de que mantiene un precio interesante, no está acorde con el valor del dólar nuestro. El campo no pide que le regalen todo, sino que ganemos todos. Tranquilamente el gobierno puede sacarle al campo lo que necesite, porque es muy productivo, pero tampoco nos vacíen. Ganemos todos. No me saques el 35% de la productividad", esbozó Abbondanzieri en la entrevista.

Un detalle no menor es que el propio "Pato" apoyó a Macri en las elecciones de Boca y ahora lanzó una sorpresiva frase: "Lo hice por un amigo, pero no lo volvería a hacer. Si Ibarra ganaba seguramente me iban a ofrecer algún puesto y yo les había aclarado que no quería nada, aún ganando me volvía a mí pueblo". Lo cierto es que la mencionada dupla perdió categóricamente con Riquelme y el exarquero igualmente regresó para continuar con sus planes de vida.

El análisis sobre el presente de Juan Román Riquelme como presidente y Fernando Gago como DT

No hay dudas que los conoce a ambos por los momentos que vivieron juntos en el club, por lo que las palabras que dijo Abbondanzieri no pasaron desapercibidas. Sobre Riquelme aseguró que "fue un fenómeno como jugador" y que nunca vio a alguien con su calidad como compañero. "Lamentablemente no está consiguiendo las cosas que un presidente siempre quiere. Ha tomado decisiones correctas y otras no, tiene su propio criterio y guste o no, lo hace", agregó el exarquero de la Selección Argentina.

Por otro lado, también elogió a "Pintita", pero fue contundente con sus dichos sobre la actualidad: "Me parece espectacular la idea que tiene y no lo conozco como técnico, sino como amigo, como compañero y sé cómo piensa. Es un gran entrenador, pero no la tiene fácil". Por último, destacó que si al ser "un chico que se hizo en Boca lo van a aceptar pero le van a pedir resultados".

Los números de Roberto "Pato" Abbondanzieri con Boca Juniors