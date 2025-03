El DNU del FMI consiguió dictamen en la Bicameral y mañana entra a Diputados

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que pide autorización para acordar un supuesto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene dictamen de la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, por lo que se tratará mañana en la Cámara de Diputados a las 10.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió el apoyo de los bloques aliados, mientras en la comisión funcionarios del Ejecutivo fueron a exponer sobre el supuesto acuerdo, sin dar precisiones sobre cuánto se pedirá ni a qué se destinará.

El oficialismo consiguió nueve firmas de las 16 en la Bicameral, imponiéndose al rechazo de los representantes de Unión por la Patria. La duda en la jornada de la tarde fue qué iba a hacer el senador de Libertad, Trabajo y Progreso, Francisco Paoltroni.

"Él va y viene", comentaban desde el entorno de un senador del oficialismo. Finalmente, el formoseño expulsado de LLA presentó un dictamen de minoría por el rechazo. Traducción: habilitó el debate.

En representación del Ejecutivo, asistieron el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, José García Hamilton, y el director del Banco Central, Mario Griffi.

DNU del FMI: las dudas que dejaron los funcionarios

Quirno explicó que el préstamo que la gestión de Milei pretende del FMI "tiene certeza en los plazos, los costos y el uso". En ese marco, afirmó que "este es el primer acuerdo que Argentina con el FMI en el que no solicita apoyo presupuestario, porque las cuentas fiscales están equilibradas"

En ese marco, sostuvo que los prinicipales objetivos del préstamo son "la compra de estas letras intransferibles (del Tesoro) para fortalecer la calidad del activo del Banco Central" y "refinanciar los vencimientos (de capital) de la Argentina respecto al programa 2022".

"El resultado de esta operación es que la deuda bruta, en general, no sube. Esto nos permite hacerla de manera tal que podamos fortalecer la hoja de balance del Banco Central", indicó.

Víctor Zimmerman y Oscar Zago, vice y presidente de la Bicameral

Luego, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical Martín Tetaz le pidió precisones sobre "el monto total" de la operación, cuánto correponde a las letras intranferibles y al programa financieron con el FMI y el costo financiero total que tiene que pagar Argentina

A esta pregunta, Quirno respondió: "El monto no es un capricho, no está definido y esto, al final del día, la dará el FMI. Al tener esa incognita que tienen ustedes, y de alguna manera nosotros, no se pueden definir algunos de los temas que se han preguntado. Por ejemplo: la división en el uso para cancelar letras intransferibles o pagar vencimientos"

"Lo que sí sabemos es que los programas como este del FMI, de facilidades extendidas, tienen un plazo de diez años, un período de gracia de cuatro años y medio por capital y que es de cuatro años, en la actuación del programa. La secuencias de desembolso también está a definir, porque tiene que ver con el monto también", señaló.

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti, cuestionó que el aval para el supuesto acuerdo se envió a través de un DNU cuándo le corresponde al Congreso, por ley y por la Constitución. "Tienen que ubicarse que stán metiendo la pata con el DNU, porque es ilegal y anticonstitucional", sostuvo.

La pelea por la presidencia de la Bicameral

Al inicio de la jornada, la Bicameral debía elegir sus autoridades. Por reglamento, le correspondía a Diputados poner el presidente. Sin embargo, el titular saliente, el senador de LLA Juan Carlos Pagotto, se sentó en la mesa principal de la comisión.

Los legisladores de Unión por la Patria se le vinieron al humo al aquerenciado Pagotto, que era defendido por los oficialistas Lisandro Almirón y Ezequiel Atauche.

La jornada comenzó con la conducción del secretario parlamentario, Agustín Gustinian, y tuvo que convocar a la elección de autoridades. En primer término, LLA y aliados impulsaron la reelección de Pagotto, mientras que Unión por la Patria y Paoltroni propusieron al diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot. El voto restante fue del diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago, que se asbtuvo.

Tras debatir sobre si comenzar la reunión y si se le daba caracter informativo, Paoltroni propuso como presidente a Zago, que fue acompañado por LLA y aliados, además de Massot.

"Yo voy a votar a Zago. Ante todo está la República y el presidente Milei", justificó Almirón, hablando del diputado con el que se tomó a golpes de puño en plena sesión el miercoles pasado. Los legisladores presentes de Unión por la Patria aplaudieron de forma irónica.

Además, se votó al radical Víctor Zimmerman como vicepresidente de la Bicameral, pese a que Unión por la Patria reclamó que les correspondía por ser el sector mayoritario.