Fantino enloqueció contra ESPN y recordó por que se fue: "Inútiles"

El relator Alejandro Fantino sorprendió al mundo con una declaración muy fuerte contra el exmedio en el que trabajaba. El periodista estuvo en una charla con Gelatina y allí reveló cuál fue la razón por la cuál se fue de ESPN, el medio deportivo en el cual trabajaba.

Y la charla que llevó adelante junto con Pepe Rosemblat, Fantino indicó que luego de un partido de Boca, el quiso hablar del inconsciente de los jugadores. No obstante, no lo dejaron hacerlo y tuvo una "bullyneada" de sus compañeros. Sin embargo, otra de las cosas más fuertes tuvo que ver con que en el momento de la victoria de la Copa América de Argentina él tuvo la intención de hablar de Freud y de psicoanális. En este punto aseguró: "Yo planteo a los inútiles, a los mediocres de ESPN hacer algo al respecto. Pero era bullyneado por todos".

Asimismo, contó que en el momento en el que podía hablar de "Leonidas y de Pujato" tenía que ver con la forma de contar la historia de la Selección. Sin embargo, sacó mucho más fuerte. "Yo era bullyneado por todos los que estaban alrededor. Por Marianito Closs, por el Flaco Simón. Me pegaron porque les hablaba de otras cosas. Pero yo estaba cansado de que no se me respetara". Después me di cuenta que el errado era yo por querer hablar del inconsciente.

Fantino apuntó contra el Pollo Vignolo y todo ESPN: "Mediocres"

En otra entrevista anterior la figura de Neura se refirió a lo que vive actualmente en su carrera y con el correr de los minutos se metió de lleno en los palazos para sus excompañeros. A través de sus palabras, Fantino recordó lo que lo llevó a su nuevo lugar de trabajo, lo que fue su paso por el canal deportivo y la mala relación que tenía tanto con el animador de F90 como también con Mariano Closs y Miguel Simón, entre otros.

​

​Luego de citar a Hegel con la "conciencia en sí y para sí", el periodista hizo referencia a esto último y sostuvo que fue a lo que se afianzó para dejar su lugar en la señal: "Lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo, en lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos y mediocres que me daban órdenes. En la mediocridad en mis colegas como el Pollo Vignolo, Mariano Closs, Miguel Simón, una mediocridad supina que tenía alrededor. Me retaban, me bajaban línea, me hacían cara cuando decía algo, citaba a Freud y no lo entendían, se me reían".

Por otro lado, también recordó su paso por otro canal de aire en el que tuvo otra experiencia y lo vinculó con su trabajo: "Después de ahí en América, pedir permiso a un jefe para comprometerme con Coni y terminé hablando con Vila que me trató bárbaro porque es amigo. Digo ¿Qué hago yo acá? Con esta manga de forros, brutos y mediocres de ESPN cuatro de copas siendo uno más de estos y no me libero".

​​​​​​​​