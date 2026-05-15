Guía de descuentos día por día en nafta y combustibles para mayo 2026: cómo ahorrar y dónde obtenerlos (Foto: Freepik)

En medio de la suba del precio de combustibles, los bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio actualizaron sus listas de promociones y descuentos en nafta para mayo de 2026. Se trata de datos claves para viajar sin gastar tanto, con reintegros de 10%, 20% y hasta 30%.

Cómo ahorrar en combustible durante mayo de 2026: todas las promociones

Diferentes estaciones de servicio ofrecen promociones y grandes descuentos a través de sus propias apps y con bancos o billeteras virtuales en días específicos de la semana. Durante mayo estarán disponibles las siguientes rebajas:

Promociones con bancos y Mercado Pago en todas las estaciones de servicio

Mercado Pago: todos los lunes hay 30% con la tarjeta de crédito física , tope $6.000 por mes.

todos los lunes hay , tope $6.000 por mes. Banco Credicoop: 15% MODO todos los viernes en cualquier marca. El tope de reintegro es de $4.500 por semana. Los clientes de cuent sueldo tienen un 20% con tope $6.000 semanales.

Banco Supervielle: todos los domingos hay 10% con Visa Débito MODO, tope mensual $10.000.

todos los domingos hay 10% con Visa Débito MODO, tope mensual $10.000. Banco Patagonia: todos los jueves 20% Crédito Visa (Cualquier marca), tope mensual $10.000. Singular Cuenta Sueldo: 25%, tope $15.000.

todos los jueves 20% Crédito Visa (Cualquier marca), tope mensual $10.000. Singular Cuenta Sueldo: 25%, tope $15.000. Banco Columbia: el lunes 25 de mayo ofrecerá un 20% de descuento con MODO, tope de reintegro $8.000.

Uno de los descuentos más grandes se ofrecen abonando con MODO (Foto: Freepik)

YPF

App YPF / Serviclub:

6% de ahorro: todos los días y sin tope de reintegro durante la madrugada (0 a 6 hs), sin tope.

3% de ahorro: Todos los días, modalidad autodespacho (acumulable con el nocturno).

5% de ahorro: los Socios ACA tienen descuento todos los días. Tope mensual de $14.500.

Promociones bancarias

Banco Macro (miércoles): 20% con MODO (Visa Platinum), tope $15.000 mesuales. Clientes Selecta (Visa Signature): 30% con tope $25.000 por mes.

(miércoles): 20% con MODO (Visa Platinum), tope $15.000 mesuales. Clientes Selecta (Visa Signature): 30% con tope $25.000 por mes. Banco Comafi (Sábados): 10% con MODO, tope $5.000/semanal. Premium/Platinum: 20%, tope $8.000/semana. Único: 20%, tope $10.000/semana.

(Sábados): 10% con MODO, tope $5.000/semanal. Premium/Platinum: 20%, tope $8.000/semana. Único: 20%, tope $10.000/semana. Banco Ciudad (Domingos): 10% MODO/Buepp, tope mensual $10.000.

(Domingos): 10% MODO/Buepp, tope mensual $10.000. Banco ICBC (Martes): Cuenta sueldo vía MODO, 15% de reintegro. Tope mensual: $15.000.

(Martes): Cuenta sueldo vía MODO, 15% de reintegro. Tope mensual: $15.000. Banco Nación (Viernes): 20% MODO BNA+, tope mensual $10.000.

(Viernes): 20% MODO BNA+, tope mensual $10.000. Banco Hipotecario (Martes): Clientes Búho One, 15% débito Visa MODO. Tope mensual: $8.000.

(Martes): Clientes Búho One, 15% débito Visa MODO. Tope mensual: $8.000. Banco Brubank (Lunes): 10% vía App YPF. Tope por compra: $6.000 (Ultra), $4.000 (Plus), $2.000 (One).

Shell

Shell Box:

10% de ahorro (Miércoles): En V-Power, tope $4.000 por semana.

(Miércoles): En V-Power, tope $4.000 por semana. Con la tarjeta 365 (Lunes a Viernes): 10% en V-Power (tope $4.000/sem) y 5% en Súper (tope $2.000/sem).

(Lunes a Viernes): 10% en V-Power (tope $4.000/sem) y 5% en Súper (tope $2.000/sem). Jumbo+ / Vea Ahorro (Jueves): 10% en V-Power (tope $4.000/sem). +5% extra con Cencopay.

Promociones bancarias:

Banco Comafi (Domingos): 10% de descuento con MODO con un tope de $5.000 por semana. Para premium/platinum hay 20%, con tope semanal de $8.000. Mientras que Único tiene 20%, tope $10.000.

(Domingos): 10% de descuento con MODO con un tope de $5.000 por semana. Para premium/platinum hay 20%, con tope semanal de $8.000. Mientras que Único tiene 20%, tope $10.000. Banco Ciudad (Domingos): 10% a través de MODO/Buepp, el tope mensual es de $10.000.

(Domingos): 10% a través de MODO/Buepp, el tope mensual es de $10.000. Banco Nación (Viernes): hay un 25% MODO BNA+, tope mensual $13.000.

Durante mayo hay descuentos de hasta el 30% con bancos, billeteras virtuales y apps de marcas (Foto: Freepik)

Axion Energy

App ON:

Ofrecen un 10% de ahorro todos los lunes y viernes en Quantium. Nafta tope: $6.500 a $12.000 según nivel. Diésel tope quincenal: $6.500.

Promociones bancarias

Banco Comafi (Lunes): 10% MODO, tope $5.000/sem. Premium/Platinum: 20%, tope $8.000/sem. Único: 20%, tope $10.000/sem.

(Lunes): 10% MODO, tope $5.000/sem. Premium/Platinum: 20%, tope $8.000/sem. Único: 20%, tope $10.000/sem. Banco Ciudad (Domingos): 10% MODO/Buepp, tope mensual $10.000.

(Domingos): 10% MODO/Buepp, tope mensual $10.000. Banco Nación (Viernes): 20% MODO BNA+, tope mensual $10.000.

Banco Brubank: Viernes a Domingo 20% (Plus, tope $4.000/sem). Plan Ultra: 30% todos los días (tope $6.000/compra, $30.000/mes).

Puma Energy

Con la app Puma Pris:

10% de ahorro (Miércoles) en Súper, Premium e Ion Diesel. Hasta 50 litros.

(Miércoles) en Súper, Premium e Ion Diesel. Hasta 50 litros. Puntos Pris: se pueden canjear por vouchers de hasta $20.000 cualquier día.

Promociones bancarias

Banco Comafi (Viernes): 10% MODO, tope $5.000/sem. Premium/Platinum: 20%, tope $8.000/sem. Único: 20%, tope $10.000/sem.

Gulf

Mercado Pago: todos los jueves hay 10% de descuento, con tope de reintegro de $6000. En cargas superiores a $50.000.

Naranja X (Sábados y Domingos): hay 10% con tarjeta de crédito. El tope es de $3.000 por compra.

Dapsa