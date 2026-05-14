Formosa impulsa la modernización de PyMEs con una capacitación en activos digitales: todos los detalles

El Gobierno de Formosa profundiza las estrategias de modernización orientadas al sector productivo y tecnológico, y en ese marco anunció la realización de la charla Sembrando el futuro digital - Primeros pasos en activos digitales para PyMEs, una propuesta de formación destinada a acercar herramientas fintech y nuevas tecnologías al entramado empresarial local.

La actividad se desarrollará el próximo 19 de mayo, a las 18 horas, en el Salón del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), ubicado en la ciudad de Formosa, con acceso libre y gratuito para emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas interesadas en incorporar soluciones digitales a sus procesos de trabajo.

La iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento Comercial 360° y busca brindar herramientas concretas frente a los nuevos desafíos económicos y tecnológicos que enfrentan las PyMEs.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo, junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Clúster de Innovación Tecnológica Formosa y ÉPICA.

Según informaron desde el área organizadora, la capacitación tendrá un enfoque eminentemente práctico y orientado a negocios, además de buscar traducir conceptos tecnológicos complejos en herramientas aplicables a la operatoria cotidiana de las empresas.

Blockchain, stablecoins y contratos inteligentes

Durante la jornada se abordarán temas vinculados al funcionamiento de blockchain, el uso de stablecoins, conocidas como monedas estables, y la utilización de smart contracts o contratos inteligentes dentro del ámbito empresarial. Además, se trabajará sobre operatorias con billeteras virtuales corporativas y plataformas reguladas, mostrando alternativas que permitan agilizar cobros, pagos y procesos administrativos mediante tecnología digital.

Uno de los ejes centrales estará vinculado al marco legal vigente en Argentina para este tipo de herramientas financieras y tecnológicas, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y seguridad a empresas interesadas en incorporar activos digitales o explorar nuevas modalidades de inversión.

Desde la organización remarcaron que la propuesta apunta especialmente a PyMEs que buscan modernizar sus procesos, diversificar herramientas financieras y mejorar competitividad en un escenario económico atravesado por transformaciones digitales.

Una estrategia provincial orientada a la innovación

Esta capacitación forma parte de una estrategia integral del Gobierno de Formosa destinada a robustecer el ecosistema tecnológico y productivo de la provincia. Las autoridades locales consideran fundamental la adopción de herramientas digitales para impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas y fomentar espacios de innovación regional. En este contexto, el programa busca facilitar procesos de alfabetización tecnológica y financiera, lo que permite que tanto emprendedores como empresarios locales dominen el uso de nuevas tecnologías en la gestión comercial.

La disertación estará a cargo de Gonzalo Nicolás Almua, abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Almua es un especialista con trayectoria en investigación sobre contratos inteligentes y tokens, además de poseer una sólida formación en fintech y transformación digital. Su enfoque integra conocimientos jurídicos, económicos y técnicos, orientados específicamente a resolver las demandas del entorno empresarial moderno.

El evento se llevará a cabo en el Salón FONFIPRO, situado en la calle José María Uriburu 804, tercer piso, de la ciudad de Formosa. Los interesados en participar de esta charla podrán inscribirse de forma totalmente gratuita mediante el enlace oficial de registro dispuesto por la organización.