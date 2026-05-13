Granja Tres Arroyos en crisis: paro total en la planta ex Cresta Roja por falta de pagos

La crisis de Granja Tres Arroyos (GTA), la principal avícola del país, se profundiza con deudas millonarias y los trabajadores de la planta Wade, ex Cresta Roja, decidieron paralizar las actividades por la falta de pago de salarios. Esta medida reveló el deterioro que se arrastra desde hace meses y que ya había mostrado señales de colapso financiero y operativo.

En este marco, Wade SA, la sociedad creada por GTA para absorber los activos de Cresta Roja tras su quiebra en 2016, quedó completamente paralizada esta semana. Esto afectó la faena de miles de aves y dejó en suspenso la continuidad laboral de cientos de operarios.

Según registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Wade acumula una deuda superior a los $6.000 millones, producto de 615 cheques rechazados. GTA, como controlante, suma $29.333 millones en cheques impagos, equivalentes a 1.813 documentos rechazados. El problema de liquidez ya impacta en la escala industrial ya que mientras años atrás GTA faenaba 700.000 pollos diarios, hoy apenas alcanza los 200.000.

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Granja Tres Arroyos en crisis: paro total en la planta ex Cresta Roja por falta de pagos

Falta de pagos en el ex Cresta Roja

En esta línea, los trabajadores denunciaron incumplimientos reiterados en el pago de haberes, lo que derivó en bloqueos de accesorios y suspensión total de la producción en Wade. El Sindicato de la Carne señaló que la empresa había acordado un cronograma de pagos con la Secretaría de Trabajo, pero lo incumplió, lo que generó un clima de tensión que desembocó en el paro.

Paralelamente, plantas de Entre Ríos, como la de Concepción del Uruguay, también sufrieron paralizaciones por atrasos salariales, lo que afectó a más de 450 empleados directos. La Confederación Rurales Argentinas (CRA) advirtió que millas de aves alojadas en granjas integradas a GTA corren riesgo de morir por falta de alimento, debido a demoras en la entrega de insumos.

El sector avícola argentino enfrenta un contexto adverso tras la apertura de importaciones de pollo brasileño que presiona los precios internos y desplaza a la producción nacional en góndolas y supermercados. A esto se suma el impacto de la gripe aviar, que obligó a restringir las exportaciones hacia mercados clave como la Unión Europea y China, lo que debilitó aún más la posición de GTA en el comercio exterior. La crisis de GTA se vincula a la caída de otras firmas emblemáticas como San Sebastián, Praver y Cresta Roja, años anteriores.​