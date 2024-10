Cierra una planta avícola de una famosa empresa de Argentina: a qué se debe y qué pasó

Una planta cierra sus puertas: qué pasó y qué decisión puede tomar el Gobierno.

Granja Tres Arroyos (GTA) decidió cerrar la planta número 1 de la compañía, ex "Cresta Roja" tras dos procesos de quiebra. Cresta Roja pasó por dos procesos similares de quiebra: la primera comenzando en 2014 y la segunda en 2018, atravesando dos administraciones presidenciales que intentaron reactivarla. En este contexto, Granja Tres Arroyos adquirió esta empresa en problemas, integrándola a su conglomerado avícola. Sin embargo, no hubo suerte.

Desde entonces, las dos plantas que pertenecían a Cresta Roja, una ubicada en Ezeiza y la otra en Tristán Suárez, habían seguido un camino aparentemente positivo. Sin embargo, hace unos días se hizo público que en la planta 1, situada en Tristán Suárez, comenzó a registrarse una disminución en la llegada de camiones con mercadería, lo que llevó a un recorte en las horas de trabajo. En contraste, la planta 2 continuó operando normalmente e incluso implementó turnos adicionales para los trabajadores.

Planta avícola cierra sus puertas.

Este jueves se procederá al cierre definitivo de la planta 1, que ya no estaba recibiendo su materia prima habitual. Esta información fue confirmada por la empresa a los trabajadores.

Cierra una de las plantas ex Cresta Roja: los motivos

Granja Tres Arroyos (GTA) estableció la empresa Wade SA, encargada de operar las plantas de Cresta Roja en Ezeiza y Tristán Suárez. Sin embargo, este conflicto ha resultado en una notable reducción del personal. La empresa justifica esta decisión argumentando una drástica caída en la producción debido a la pérdida de mercados tras la crisis de la influenza aviar, lo que les impidió restablecer sus canales comerciales habituales para la distribución de productos.

El cierre de la planta 1 significará que 200 empleados quedarán sin trabajo, mientras que alrededor de 55 trabajadores serán reubicados en otras áreas del grupo. No obstante, los empleados cuestionan la justificación de la empresa. Desde dentro de la planta, afirman que “hace tiempo que no se presta atención a esta planta”. Aseguran que no se realizó ninguna inversión para mantenerla operativa, lo que sugiere que la decisión de cerrarla no está relacionada con los mercados, dado que la planta 2 continúa trabajando a pleno rendimiento para abastecer la demanda.

Qué pasó con una ex Cresta Roja.

En este contexto, se espera un dictamen del ex Ministerio de Trabajo en relación con el Preventivo de Crisis, un mecanismo establecido por la Ley de Empleo Nº 24.013 que busca facilitar una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno antes de que se lleven a cabo despidos. A los empleados se les propuso un retiro voluntario con el 70% de la indemnización, pero por el momento están organizando un comité y evaluando posibles acciones a seguir.