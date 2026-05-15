Qué serie ver en Netflix este fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de mayo 2026

"Entre padre e hijo", la "microserie" de Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix sumó a su catálogo una propuesta que está rompiendo esquemas y sumando un tema a la conversación: Entre padre e hijo, una producción mexicana que mezcla el suspenso con el melodrama más intenso en un nuevo formato de serie. Si sos fan de las historias donde el deseo desafía la moral y los secretos familiares pesan más que la sangre, esta es la recomendación ideal para que arranques este fin de semana.

¿De qué trata "Entre padre e hijo"?

La trama sigue a Bárbara, interpretada por Pamela Almanza, una abogada exitosa que viaja a una imponente hacienda para conocer a la familia de su prometido, Álvaro (Erick Elías). Sin embargo, lo que debía ser un encuentro protocolar se transforma en una pesadilla de seducción cuando Bárbara conoce a Iker (Graco Sendel), el hijo de su futuro esposo. Entre ellos surge una atracción inmediata y prohibida que pone en jaque la lealtad y el compromiso, desatando un triángulo amoroso cargado de tensión y peligro.

Lo que hace distinta a esta serie es su formato. Creada por Pablo Illanes, responsable de éxitos como ¿Quién mató a Sara?, la historia se presenta en 20 episodios cortos de apenas diez minutos cada uno. Netflix apuesta aquí por el concepto de "microserie", adaptando el ritmo vertiginoso de las redes sociales a la pantalla del televisor. No hay rellenos: cada minuto cuenta y cada cierre de capítulo te deja con la necesidad de ver el siguiente, ideal para un maratón rápido y efectivo.

Escena de "Entre padre e hijo". (Crédito de foto: Netflix)

Mucho romance y drama en "Entre padre e hijo"

Más allá del romance clandestino, Entre padre e hijo funciona como un thriller sólido. Mientras Bárbara intenta navegar sus sentimientos por Iker, empieza a desenterrar los misterios que rodean la desaparición de la madre del joven, la primera esposa de Álvaro. Entre pasillos oscuros y sombras, la serie nos muestra que en esa hacienda nadie es tan inocente como parece y que las figuras maternas de la familia, como Margarita y Gaby, guardan verdades aterradoras para proteger su estatus.

Con un elenco interesante que completan Natalia Plascencia e Ivanna Castro, la producción logra equilibrar la estética de las telenovelas clásicas con una factura técnica moderna y cinematográfica. Es una historia de obsesiones y culpas que no da respiro. Si buscás drama del bueno, secretos bien guardados y esa adrenalina que solo generan los amores imposibles, Entre padre e hijo es una cita llena de adrenalina para disfrutar de una sola sentada en este fin de semana.