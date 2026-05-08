Presidenta de México muestra dudas sobre plan de acortar curso escolar 40 días por el Mundial

FOTO ARCHIVO-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra el Día del Niño con los hijos de los periodistas, durante una conferencia de prensa diaria en la Ciudad de México

​La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pareció dar marcha atrás el viernes respecto al anuncio de su secretario de Educación de que las ‌vacaciones escolares comenzarían este verano ‌casi un mes y medio antes de lo previsto debido al calor y al Mundial, afirmando que la propuesta aún no era definitiva.

La medida inicial, anunciada en la tarde del jueves, había generado indignación de las asociaciones de padres.

"A muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol, estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones, pero también tienen que ​considerarse los días de ⁠clase de las niñas y los niños", declaró Sheinbaum en su rueda ‌de prensa diaria, añadiendo que "no hay todavía un calendario definido" ⁠sobre una reducción del curso académico.

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El anuncio de ⁠acortar el año escolar lo hizo en una publicación en X el secretario de Educación, Mario Delgado, quien dijo que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas ⁠realizó la "modificación" en respuesta a una ola de calor en el país ​y a la celebración del Mundial.

"Se garantizará que se ‌cumpla todo lo establecido en el ‌Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos ⁠los estudiantes", escribió Delgado, sin detallar cómo se lograría ello.

Según el calendario propuesto, el año académico terminaría el 5 de junio en lugar del 15 de julio. Las escuelas comenzarían el nuevo año académico el 31 de agosto, un ​día antes ‌que en 2025.

"Utilizar el Mundial de Fútbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable. La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo 3 de los 2,500 municipios", afirmó en un comunicado la ⁠Unión Nacional de Padres de Familia, añadiendo que las altas temperaturas no son nada nuevo.

La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara acogerán en junio y julio un total de 13 partidos del Mundial, pero la mayoría de los encuentros -78- se disputarán en Estados Unidos, y 13 más en Canadá. El cierre de las escuelas podría aliviar el tráfico y la congestión en esas ciudades ante los cientos de miles de ‌turistas que se espera que lleguen al país.

El poderoso sindicato de profesores de México también amenazó la semana pasada con realizar una huelga durante el partido inaugural del Mundial el 11 de junio, tras haber exigido durante mucho tiempo un aumento salarial y cambios en la ley que regula las pensiones de los docentes.

Según datos ‌oficiales, alrededor del 90% de los estudiantes en México asisten a escuelas públicas, mientras que aproximadamente el 10% asiste a instituciones privadas, que no están sujetas al nuevo ‌calendario escolar anunciado por ⁠el secretario de Educación.

México está atravesando actualmente una grave ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 45 grados centígrados en ​algunas partes del país. Sin embargo, estas temperaturas no son inusuales y suelen empezar a remitir en junio con la llegada de la temporada de lluvias.

Con información de Reuters