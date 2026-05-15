A una década de su estreno y protagonizada por Jason Statham: así es la película que lidera el ranking de Netflix Argentina

Estrenada hace una década, El Especialista: La Resurrección vuelve a ganar popularidad tras su reciente llegada al catálogo de Netflix. La película combina persecuciones, explosiones y asesinatos planificados con precisión quirúrgica en una historia cargada de tensión y ritmo acelerado.

Protagonizada por Jason Statham y Jessica Alba, la producción funciona como secuela de El Especialista. Posicionada esta semana en el Top 10 en 20 países, en Argentina va rumbo a finalizar en el segundo lugar, detrás de la animada Intercambiados.

¿De qué se trata El Especialista: La Resurrección?

La trama gira alrededor de Bishop, interpretado por Statham, quien deberá ejecutar tres asesinatos prácticamente imposibles mientras intenta que cada muerte parezca un accidente. Ese detalle es justamente lo que distingue al personaje: su precisión para eliminar objetivos sin dejar rastros.

A medida que avanza la historia, deberá viajar por diferentes partes del mundo, desde cárceles de máxima seguridad hasta lujosos edificios protegidos con sistemas tecnológicos de última generación. Cada misión representa un desafío distinto y obliga al personaje a desplegar estrategias cada vez más arriesgadas.

Con una duración de casi 100 minutos, El Especialista: La Resurrección apuesta por una narrativa rápida y escenas espectaculares antes que por el desarrollo dramático profundo.

Dentro de Netflix, la producción aparece catalogada como una película “vertiginosa” y “adrenalínica”, dos características que resumen perfectamente la experiencia que propone.

Ficha técnica de El Especialista: La Resurrección