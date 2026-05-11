La película dramática que emociona en Netflix con una historia de abandono

Dirigida por George Tillman Jr., la película narra la historia de dos chicos de un barrio marginal que quedan solos durante el verano luego de que las autoridades se llevan a sus madres.

Posicionada como un drama centrado en la supervivencia, la amistad y la vida en los barrios más vulnerables de Nueva York, La inevitable derrota de Mister y Pete volvió a ganar visibilidad tras su incorporación al catálogo de Netflix.

Dirigida por George Tillman Jr., la película narra la historia de dos chicos de un barrio marginal que quedan solos durante el verano luego de que las autoridades se llevan a sus madres.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2013, la producción recibió críticas positivas, especialmente por el guion de Michael Starrbury y las actuaciones de Skylan Brooks y Ethan Dizon.

Además, fue nominada a Mejor Película Independiente en la 45ª edición de los NAACP Image Awards y a Mejor Primer Guion en la 29ª edición de los Independent Spirit Awards. También recibió reconocimientos en los Black Reel Awards, donde obtuvo nominaciones en categorías como Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actuación Revelación Masculina para Skylan Brooks.

¿De qué se trata La inevitable derrota de Mister y Pete?

La historia sigue a Mister, un chico de 13 años que vive junto a su madre, una mujer con problemas de adicción que trabaja como prostituta. Durante un operativo policial en pleno verano, ella es arrestada y el adolescente queda completamente solo en el departamento. A partir de ese momento, debe arreglárselas para sobrevivir sin adultos que lo acompañen, evitando además que los servicios sociales lo separen de su entorno.

En medio de esa situación aparece Pete, un niño más pequeño y tímido cuya madre también desaparece de escena. Ambos comienzan entonces un recorrido marcado por la precariedad, el hambre y la necesidad de conseguir dinero para subsistir mientras intentan pasar desapercibidos ante las autoridades.

Lejos de apoyarse permanentemente en golpes bajos, La inevitable derrota de Mister y Pete construye un relato centrado en el vínculo entre los dos chicos. A medida que avanza la trama, la relación entre Mister y Pete se transforma en su principal sostén emocional. La producción muestra cómo ambos intentan conservar cierta inocencia en un contexto atravesado por la violencia, la marginalidad y el abandono.

Ficha técnica de La inevitable derrota de Mister y Pete