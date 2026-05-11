Terror sobrenatural y suspenso psicológico: la serie coreana que arrasa en el top global de Netflix

Con más de 7,5 millones de visualizaciones aglutinados en la última semana, Si los deseos mataran... se mantiene como líder en el top global de la plataforma.

La serie surcoreana Si los deseos mataran... se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix durante 2026 gracias a una trama que mezcla terror sobrenatural, drama adolescente y suspenso psicológico.

Creada por Park Youn-seo y Park Joong-seop, la producción cuenta con ocho episodios y gira alrededor de una aplicación móvil llamada “Girigo”, capaz de conceder deseos a cambio de activar una cuenta regresiva mortal.

Con más de 7,5 millones de visualizaciones aglutinados en la última semana, Si los deseos mataran... se mantiene como líder en el top global de la plataforma, mientras que en IMDb reúne 7,1 puntos sobre 10.

¿De qué se trata Si los deseos mataran...?

La historia se desarrolla en el instituto Seorin, donde un grupo de estudiantes descubre la existencia de la app luego de que uno de sus compañeros consiga cumplir un deseo aparentemente imposible. Lo que en un primer momento parece un simple juego pronto se transforma en una amenaza real cuando comienzan a producirse muertes extrañas vinculadas a quienes utilizaron el desarrollo. A partir de ese momento, los protagonistas intentan descubrir el origen de "Girigo" y romper la maldición antes de convertirse en las próximas víctimas.

La serie está protagonizada por Jeon So-young, Kang Mi-na y Baek Sun-ho, quienes interpretan a los jóvenes atrapados en esta cadena de deseos y consecuencias fatales. El relato combina escenas de terror y elementos sobrenaturales con conflictos típicos de la adolescencia, como la amistad, la envidia, la presión social y los secretos dentro del grupo.

Uno de los aspectos más llamativo reside en la forma en que la producción utiliza la tecnología como disparador del horror. La aplicación no solo concede deseos, sino que también explora la obsesión de los personajes por conseguir reconocimiento, éxito o venganza, aun sabiendo el costo que eso puede tener.

Ficha técnica de Si los deseos mataran...