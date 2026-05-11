Aumento de trenes y colectivos en mayo 2026: los nuevos precios y tarifas, uno por uno

El gobierno nacional anunció una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzará a regir desde fines de mayo y se aplicará de manera escalonada hasta el próximo septiembre. La medida alcanzará a los colectivos de jurisdicción nacional y a los trenes metropolitanos y de larga distancia.

La actualización impactará principalmente sobre las líneas que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense y también sobre los servicios ferroviarios metropolitanos.

Colectivos: habrá aumentos mensuales del 2% desde fines de mayo

En el caso de los colectivos nacionales del AMBA, el esquema contempla tres aumentos consecutivos del 2% que comenzarán a aplicarse desde el 26 de mayo y continuarán en junio y julio.

Con la primera actualización, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los usuarios con Tarifa Social el abono será de $321,30, y para los que utilicen una SUBE sin registrar el valor será el doble.

Desde el gobierno señalaron que el objetivo es sostener un esquema de corrección gradual de precios sin aplicar aumentos drásticos e incentivar la registración de la tarjeta SUBE.

Los nuevos cuadros tarifarios de las líneas nacionales de colectivos del AMBA serán los siguientes:

Desde el 26 de mayo 2026

0-3 km: $714 | SUBE sin nominar: $1.428

3-6 km: $807,07 | SUBE sin nominar: $1.614,14

6-12 km: $894,17 | SUBE sin nominar: $1.788,34

12-27 km: $983,78 | SUBE sin nominar: $1.967,56

Más de 27 km: $1.085,49 | SUBE sin nominar: $2.170,98

Desde el 15 de junio de 2026

0-3 km: $728,28 | SUBE sin nominar: $1.456,56

3-6 km: $835,32 | SUBE sin nominar: $1.670,64

6-12 km: $952 | SUBE sin nominar: $1.904

12-27 km: $1.075,37 | SUBE sin nominar: $2.150,74

Más de 27 km: $1.227,76 | SUBE sin nominar: $2.455,52

Desde el 15 de julio de 2026

0-3 km: $742,81 | SUBE sin nominar: $1.485,62

3-6 km: $861,66 | SUBE sin nominar: $1.723,32

6-12 km: $1.002,80 | SUBE sin nominar: $2.005,60

12-27 km: $1.151,36 | SUBE sin nominar: $2.302,72

Más de 27 km: $1.337,06 | SUBE sin nominar: $2.674,12

Trenes: aumentos hasta septiembre y acento en el uso de la SUBE registrada

En el caso de los trenes, el ajuste será más amplio y se extenderá durante cinco etapas consecutivas entre mayo y septiembre. Según explicó la Secretaría de Transporte, la medida busca corregir el atraso tarifario acumulado desde septiembre del 2024 y reducir las diferencias respecto de otros sistemas en funcionamiento en el país.

El cronograma prevé una suba inicial del 18% en mayo, seguida por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Con el primer incremento, el boleto mínimo de tren en el AMBA pasará de $280 a $330 para los usuarios con SUBE registrada. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $148,50 y los que no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar el doble de ese valor.

Además, el gobierno fijó en $1.100 el boleto mínimo en efectivo, en una medida orientada a desalentar el pago fuera del sistema SUBE y promover la registración de usuarios.

Los nuevos cuadros tarifarios para los trenes de las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza serán los siguientes:

Mayo de 2026

Sección 1 (0-12 km): $330

Sección 2 (12-24 km): $429

Sección 3 (+24 km): $528

Junio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $380

Sección 2 (12-24 km): $494

Sección 3 (+24 km): $608

Julio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $430

Sección 2 (12-24 km): $559

Sección 3 (+24 km): $688

Agosto de 2026

Sección 1 (0-12 km): $480

Sección 2 (12-24 km): $624

Sección 3 (+24 km): $768

Septiembre de 2026