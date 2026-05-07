La construcción demandó casi tres décadas de trabajo en condiciones geográficas complejas

Emplazado a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, el Tren a las Nubes atraviesa uno de los paisajes más extremos y singulares de la Argentina. El recorrido, que une San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla, en la puna salteña, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los emblemas turísticos del NOA y en una de las obras ferroviarias más importantes de Sudamérica.

La historia del ramal comenzó a fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino buscaba conectar el noroeste del país con Chile a través de la Cordillera de los Andes. El proyecto tomó impulso definitivo en 1921 bajo la dirección del ingeniero estadounidense Richard Maury, responsable de diseñar un sistema capaz de superar pendientes pronunciadas sin utilizar cremalleras ni engranajes especiales. Para lograrlo, el trazado incorporó zigzags, espirales y curvas que permitieron ganar altura de manera gradual.

La construcción demandó casi tres décadas de trabajo en condiciones geográficas complejas. El punto más imponente del recorrido reside en el viaducto La Polvorilla, una estructura de acero de 224 metros de largo y 63 metros de alto ubicada a 4.220 metros de altura. La obra fue inaugurada en 1939 y todavía hoy es considerada una referencia de la ingeniería ferroviaria argentina.

¿Cómo visitar el Tren a las Nubes?

Actualmente, la experiencia combina un trayecto por ruta desde la ciudad de Salta hasta San Antonio de los Cobres y luego un recorrido ferroviario hasta La Polvorilla. El tren avanza lentamente sobre la puna, atravesando un paisaje árido y abierto donde predominan los cerros rojizos, las formaciones rocosas y la vegetación escasa.

Los precios de mayo de 2026 parten desde $196.000 para residentes argentinos (Bus-Tren-Bus) y $218.000 para extranjeros, con tarifas reducidas para menores y jubilados. La experiencia integral, de casi una jornada, incluye transporte y desayuno.

Más allá de su valor turístico, el tren conserva un peso simbólico dentro de la historia ferroviaria argentina. Fue uno de los primeros servicios turísticos del país y todavía hoy mantiene vigente la idea original de unir la montaña, la ingeniería y el paisaje en una misma experiencia.

Más información y puntos de venta de pasajes

TREN A LAS NUBES SFTSE Ameghino 660. Estación Central de Trenes. Salta. T: 0800 888 NUBE (6823) / (387) 422-8021.